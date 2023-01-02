Başkan Yalçın: '2022 yılı ihracat rakamı büyük ve güçlü Türkiye'nin göstergesidir'

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyu ile paylaştığı 2022 yılı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde, '2022 yılı ihracat rakamı büyük ve güçlü Türkiye'nin göstergesidir' dedi.

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  • 02.01.2023 14:53
  • Güncelleme: 02.01.2023 15:04
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Başkan Yalçın: '2022 yılı ihracat rakamı büyük ve güçlü Türkiye'nin göstergesidir'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyu ile paylaştığı 2022 yılı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde, “2022 yılı ihracat rakamı büyük ve güçlü Türkiye’nin göstergesidir” dedi.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2022 yılı ihracat rakamının büyük ve güçlü Türkiye’nin göstergesi olduğunu söyledi. Başkan Yalçın, “Geçen yıl yaşanan ekonomik olumsuzlukları rağmen 2022 yılında yapılan ihracatımızın yüzde 12,9 oranında artışla, Cumhuriyet tarihi rekoru kırarak 254,2 milyar dolara ulaşmış olması bizleri sevindirmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da hedef olarak önümüze koyduğu ‘Türkiye’nin dünyanın en çok ihracat yapan ilk 10 ülkesi’ arasındaki yerini almasını sağlamak, sanayiciler olarak bizlerin görevidir. Bu hedefe ulaşılabilmesi bakımından organize sanayi bölgelerinin üstün bir gayretle çalışmaları sürdürmesi büyük önem arz etmektedir. Kayseri OSB’de yatırım yapan ve ülkesi için üreten tüm sanayicilerimizin bu hedefe ulaşılmasında etkin şekilde yer alacaklarından şüphemiz yoktur” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“20 yıl önce 36 milyar dolar ihracat yapan bir Türkiye’den bu oranı 7 kat artırmayı başaran bir Türkiye’ye ulaştığımız için Yüce Allah’a hamdolsun. Tüm zorluklara rağmen 2022 yılının ilk 3 çeyreğinde yüzde 6,2’lik bir büyüme kaydedilmiş olması da Türkiye’nin ihracatta yeni hedeflere doğru emin adımlarla yürüdüğünün göstergesidir. Yatırım ve üretime verilen desteklerini artırılması, ihracatın çeşitlendirilmesi ve TL ile yurt dışına mal ve hizmet satışının daha artması hedeflere ulaşılmasında büyük önem arz etmektedir. İhracatta yeni bir rekorun kırılmasında katkısı bulunan başta da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm ekonomi bürokrasimizi, tüm sanayicilerimizi ve ihracatçılarımızı en içten dileklerimizle kutluyoruz.”

İHA

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