Başkan Yalçın: '2023 yılı ihracat rekoru tüm sanayicilerimizin başarısıdır'

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılan 2023 yılı ihracat rakamına ilişkin değerlendirmede bulundu.

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  • 03.01.2024 09:33
  • Güncelleme: 03.01.2024 11:00
Başkan Yalçın: '2023 yılı ihracat rekoru tüm sanayicilerimizin başarısıdır'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılan 2023 yılı ihracat rakamına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kayseri OSB Başkanı Yalçın, “6 milyar dolarlık ihracat kaybına yol açtığı hesap edilen 6 Şubat depremleri başta olmak üzere, yaşanan savaşlara ve dünya çapında ekonomik olumsuzluklara rağmen ihracatımız 2023 yılında artış göstermiş ve Cumhuriyet tarihi rekoru kırılarak 255 milyar 809 milyon dolara ulaşmıştır. Elde edilen sonuç, yatırım yapan, üreten ve ihracat yapan tüm sanayicilerimizin başarısıdır” dedi.

Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 2023 yılı ihracat rakamının ve 2024 yılı hedefinin Türkiye’nin ihracata dayalı büyüme politikasının ne denli doğru bir karar olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi.

Başkan Yalçın, “Türkiye’nin ihracatı, 2023 yılında 255 milyar doları aşarak tarihi bir rekor kırdı. Bu başarıda, tüm olumsuzluklara rağmen üretimini sürdüren ve yeni pazarlara açılan sanayicilerin ve ihracatçıların büyük payı bulunmaktadır. Türkiye’nin dünyanın en çok ihracat yapan ilk 10 ülkesi arasındaki yerini almasında, organize sanayi bölgelerinin üstün bir gayretle çalışmaları sürdürmesi büyük önem arz etmektedir. Kayseri OSB’de yatırım yapan ve üreten tüm sanayicilerimizin bu hedefe ulaşılmasında katkılarının büyük olacağından şüphemiz yoktur” diye konuştu.

Kayseri OSB Başkanı Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Küresel ekonomide yaşanan tüm zorluklara ve yaşadığımız acı depremlerin etkilerine rağmen ülkemiz ekonomik gelişimini sürdürmektedir. 2002 yılında 36 milyar dolar ihracat yapan bir Türkiye’den bu oranı 7 kattan fazla artırmayı başaran ve hedeflerini tutturan bir Türkiye’ye ulaşmış durumdayız. 2020 yılının ikinci çeyreğinden sonra üst üste 13 çeyrek büyüme sağlayan Türkiye’nin 2023 yılı ilk 3 çeyreğinde ortalama yüzde 4,6’lık bir büyüme kaydetmiş olması da yeni hedeflere doğru emin adımlarla yürüdüğümüzün göstergesidir. Orta ve yüksek teknoloji içeren üretime dönük yatırım desteklerinin artırılması, ihracatın çeşitlendirilmesi ve Türk Lirası ile yurt dışına mal ve hizmet satışının daha artması hedeflere ulaşılmasında büyük önem arz etmektedir. İhracatta yeni bir rekorun kırılmasında katkısı bulunan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, tüm ekonomi bürokrasimizi, tüm sanayicilerimizi ve ihracatçılarımızı en içten dileklerimizle kutluyoruz.”

İHA

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