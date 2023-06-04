Başkan Yalçın: 'Açıklanan Kabine Türk Sanayicisine Heyecan Vermiştir'

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Kabinesi'ne ilişkin açıklamada bulundu.

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  • 04.06.2023 10:29
  • Güncelleme: 04.06.2023 10:48
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Başkan Yalçın: 'Açıklanan Kabine Türk Sanayicisine Heyecan Vermiştir'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Kabinesi’ne ilişkin açıklamada bulundu.

Başkan Yalçın, “Açıklanan kabine, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme hedeflerine odaklanan Türk sanayicisine heyecan vermiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çalışacak olan yeni kabinenin, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum" dedi. Başkan Yalçın açıklamasında; “14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 28. Dönem milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi ve hemen akabinde 28 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. Turu sonrasında yaşanan gelişmeleri bizler de sanayiciler olarak pür dikkat takip ettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni kabinenin açıklanmasının ardından büyük bir heyecan duyduk. Özellikle ekonomi yönetimi bağlamında yeni kabinenin önemli işler yapacağına olan inancımız tamdır” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin son açıklanan büyüme rakamları ve ihracat kapasitesi göz önüne alındığında önemli gelişmeler yaşandığına dikkati çeken Başkan Yalçın; “Türkiye Yüzyılı’na adım attığımız bu önemli günlerde sosyo-ekonomik politikaların sağlamlığı büyük önem taşımaktadır. Türkiye’nin gelişmiş 20 büyük ekonomi içindeki sırasını ilk 10’a yükseltmek için istikrarın sağlandığı bir ortamda üretim ve ihracat yapmak sanayicilerimizin de lehine olacaktır. Yeni Kabinemizden, Türkiye’nin her alandaki sıkıntılarını kısa sürede çözebilecek adımlar atmasını beklemekteyiz. Yeni kabinenin bu gücü taşıdığına inanıyoruz” diye konuştu.

"Özhaseki ve Kacır isimleri bizim için büyük şans"

Başkan Yalçın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak Mehmet Özhaseki ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak da Mehmet Fatih Kacır isimlerinin görev almasını da ayrıca değerlendirdi. Başkan Yalçın; “Kayseri siyasetinin önemli ismi Sayın Mehmet Özhaseki’nin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Kabinesi’nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görevlendirilmesinden dolayı büyük bir memnuniyet duydum. Bununla birlikte Kayseri OSB olarak bağlı bakanlığımız olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın başına getirilen Sayın Mehmet Fatih Kacır ismi bizim için büyük şans olmuştur. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak da Mehmet Fatih Kacır’ın şahsında tüm kabine üyelerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

İHA

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