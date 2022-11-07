Başkan Yalçın: 'Aile ve gençlik üzerine hain bir saldırı var'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, toplumun temel yapı taşı olan aile ve gençliğin olmazsa olmaz olduğunu belirterek, 'Son zamanlarda aile ve gençlik üzerine hain bir saldırı gerçekleştiriliyor.' dedi.

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  • 07.11.2022 13:12
  • Güncelleme: 07.11.2022 13:18
Başkan Yalçın: 'Aile ve gençlik üzerine hain bir saldırı var'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, toplumun temel yapı taşı olan aile ve gençliğin olmazsa olmaz olduğunu belirterek, “Son zamanlarda aile ve gençlik üzerine hain bir saldırı gerçekleştiriliyor.” dedi.

Talas Belediyesi ve Cihannüma Derneğinin işbirliğiyle Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen ‘Gençlik ve Aile Çalıştayı’nda toplumun temel yapısını oluşturan konular masaya yatırıldı. Bilim dünyasından siyasete, eğitim camiasından sivil toplum kuruluşlarına kadar alanında önemli isimlerin katıldığı çalıştayda Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan da konuşmacı olarak yer aldı. Programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, son zamanlarda aile ve gençlik üzerine hain bir saldırı olduğunu belirterek; “Bu çalıştayın bugünlerde yapılmasının özel bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Zira bugünlerde aile yapımıza ve gençliğimize o kadar çok hain ve zelil taarruz var ki bu çalıştay olmazsa olmazdı. Bizim en değerli yapımız aile kurumumuzdur. Aynı zamanda kime sorsanız en değerli varlığımız gelecek nesillerimiz olan gençlerimizdir. Bu nedenle toplumun önemli dinamiklerinden her iki yapıyı korumak, geleceğe güven içinde hazırlamak, neslimizin maddi ve manevi sağlığı açısından son derece önemli. İnanıyorum ki burada birbirinden değerli bilim insanlarımızın konuşmalarıyla aile ve gençlik üzerindeki tehdit ve tehlikeler ele alınacak, daha huzurlu, mutlu ve emin şekilde yarınlara yelken açılacaktır. Çalıştayın sonucunda ortaya çıkacak kararlara yine Talas Belediyesi olarak katkı ve destek vermeyi memnuniyetle karşılayacağımızı ifade ederek, çalıştayın hayırlı gelişmelere vesile olmasını diliyor, emeği geçenleri canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

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İHA

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