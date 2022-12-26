Başkan Yalçın: 'Asgari ücretin 8 bin 500 TL olması çalışanlarımızı rahatlattı'

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın, 2023 yılı asgari ücretini değerlendirerek açıklanan rakamın işçi ve işvereni mutlu ettiğini söyledi.

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  • 26.12.2022 14:19
  • Güncelleme: 26.12.2022 14:25
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Başkan Yalçın: 'Asgari ücretin 8 bin 500 TL olması çalışanlarımızı rahatlattı'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın, 2023 yılı asgari ücretini değerlendirerek açıklanan rakamın işçi ve işvereni mutlu ettiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2023 yılı asgari ücretinin 8 bin 500 TL olarak açıklanmasını değerlendiren Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın; verilen rakamın çalışanları rahatlattığını söyledi. Başkan Yalçın; "Her iki tarafa da hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz. İşveren ve işçilerimize. Tabi yüzde 54 oranında zam yapıldı, yapılması da gerekiyordu. Çünkü 5 bin 500 TL günümüzde hammaddeye, gıdalara gelen zamlardan dolayı geçinilmesi zor bir rakamdı. 8 bin 500 TL olması şuanda çalışanlarımızı rahatlattı. Elhamdülillah şuanda işveren de, işçimiz de huzurlu ve mutlular" dedi.

"İşverenlerin teşviklerden yararlandırılmasını istiyoruz"

İşverenlerin devlet tarafından verilen destek ve teşviklerden yararlandırılarak finansal anlamda yüklerinin hafifletilmesini de beklediklerini sözlerine ekleyen Başkan Yalçın; "Öncelikle işverenlerimize belirli bir maliyet, belirli bir finansal olarak yük binmektedir. Cumhurbaşkanımızdan, devletimizden işverenlerimizin sırtına binen yüklerin de destek olarak verilmesini istiyoruz. Sanayicimize finansman anlamında destek olunmasını, teşviklerden yararlandırılmasını istiyoruz. Bu hem ihracat anlamında sanayicimizi rahatlatacaktır. Bu konuda da devletimizin gerekli yardımları yapacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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İHA

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