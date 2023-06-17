Başkan Yalçın: 'Baba, gücün ve güvenin simgesidir'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 'Babalar Günü' münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

PAYLAŞ
  • 17.06.2023 16:42
  • Güncelleme: 17.06.2023 18:55
  • 118
Başkan Yalçın: 'Baba, gücün ve güvenin simgesidir'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ‘Babalar Günü’ münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında babalığın gücün ve güvenin simgesi olduğuna işaret eden Başkan Yalçın; “Babanın sahip olduğu kişilik, çocukların en büyük servetidir. Çocuk için baba, gücün ve güvenin simgesidir. Ailesi için fedakarca mücadele veren, koruyup kollayan, varlığı ile aileyi bir arada tutan tüm değerli babalarımızın gününü kutluyor, yuvalarında huzur dolu nice yıllar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Şehit babaları ve gazilere de ayrı bir parantez açan Başkan Yalçın; “Evlatlarını bu vatan için toprağa vermiş değerli babalarımızı ve çok değerli gazilerimizi de hayırla yad ediyor, hassaten babalar gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Motorine 1,39 lira zam bekleniyor

Motorine 1,39 lira zam bekleniyor

YKS'de ilk oturum başladı, sınava geç gelenler 1 dakika ile 1 yıl kaybetti

YKS’de ilk oturum başladı, sınava geç gelenler 1 dakika ile 1 yıl kaybetti

Kayseri'de gençler spora doyacak

Kayseri'de gençler spora doyacak

Erciyes'te yaz dolu dolu geçecek

Erciyes'te yaz dolu dolu geçecek

Kayseri Büyükşehir Literatürde Referans Alınarak Atıfta Bulunulan Belediye Oldu

Kayseri Büyükşehir Literatürde Referans Alınarak Atıfta Bulunulan Belediye Oldu

50 yıl sonra liseyi bitirdi, YKS'ye girdi

50 yıl sonra liseyi bitirdi, YKS'ye girdi

Çok Okunanlar
1
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

2
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

3
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

4
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

5
Mehmet Ceylan Hakk'a Yürüdü

Mehmet Ceylan Hakk'a Yürüdü

6
Erciyes'in güzellikleri bu sergide

Erciyes'in güzellikleri bu sergide

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Baba-oğul aynı amaç için YKS'de ter döktü

Baba-oğul aynı amaç için YKS’de ter döktü

En uygun derin dondurucu 7 bin 500 TL

En uygun derin dondurucu 7 bin 500 TL

DAHA FAZLA
Kayserispor taraftar grubu Kapalıkale'den 'Hasan Tahsin' çıkışı

Kayserispor taraftar grubu Kapalıkale’den ‘Hasan Tahsin’ çıkışı

Başkan Yalçın: 'Baba, gücün ve güvenin simgesidir'

Başkan Yalçın: 'Baba, gücün ve güvenin simgesidir'

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar Tomarza'da

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar Tomarza'da

Kayserili Cimnastikçiler Melih ve Emir, Macaristan yolcusu

Kayserili Cimnastikçiler Melih ve Emir, Macaristan yolcusu

Büyükşehir'in 3'üncü uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda heyecan başladı

Büyükşehir’in 3’üncü uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nda heyecan başladı