Başkan Yalçın: 'Babalar Günü'nü kutlamanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz'

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan 'Babalar Günü' dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

PAYLAŞ
  • 16.06.2023 08:39
  • Güncelleme: 16.06.2023 09:29
  • 73
Başkan Yalçın: 'Babalar Günü'nü kutlamanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan ’Babalar Günü’ dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Başkan Yalçın mesajında; “Dünyanın en zor ve yüce görevlerinden birini üstlenmiş, hayatımızın her anında varlıklarıyla bize güç veren, iyiliğin, fedakârlığın ve şartsız sevginin timsali olan babalarımızın ‘Babalar Günü’nü kutlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi. Başkan Yalçın, mesajını şöyle sürdürdü;

“Babalık yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen, dünyadaki en yüce duygulardan biridir. Sevgi ve şefkatle, fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen babalarımız, aile ve toplum hayatının temel direğini oluşturmaktadır. Bizleri hayata hazırlayan, sevgisi ve güveni daima aranan babalarımız, vazgeçilmez değerlerimiz, hayat zenginliğimizdir. Karşılıksız sevginin en güzel örneklerini veren babalarımız sonsuz bir sevgi ve özveri ile bizlere rehberlik eden öğreticilerimizdir. Baba sevgisi, sevgilerin en büyüğü, en kıymetlisidir. En değerli varlığımız, baş tacımız babalarımızın beklentisi ise sevgi ve saygıdır. Onları mutlu etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlatlar olmak, babalarımız için en büyük armağandır. Bu duygu ve düşüncelerle; başta şehit babaları olmak üzere, hayatta olan tüm babaların bu özel gününü en içten duygularımla kutluyor, Dar-ı Bekaya irtihal eden tüm babalarımıza da Yüce Allah’tan rahmet diliyorum.”

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kadınların el emeği göz nuru ürünleri görücüye çıktı

Kadınların el emeği göz nuru ürünleri görücüye çıktı

Başkan Palancıoğlu, minik öğrencilerin karnelerini verdi

Başkan Palancıoğlu, minik öğrencilerin karnelerini verdi

Talas'ın Kütüphanelerinde YKS'ye Hazırlandılar

Talas'ın Kütüphanelerinde YKS'ye Hazırlandılar

Tomarza'da karne heyecanı

Tomarza'da karne heyecanı

Yahyalı Belediyesi Yeni Araçlarını Törenle Tanıttı

Yahyalı Belediyesi Yeni Araçlarını Törenle Tanıttı

Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerin karne heyecanını paylaştı

Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerin karne heyecanını paylaştı

Çok Okunanlar
1
'Muhalefetin İntiharı'

'Muhalefetin İntiharı'

2
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

3
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

4
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

5
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

6
Mehmet Ceylan Hakk'a Yürüdü

Mehmet Ceylan Hakk'a Yürüdü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KTO Başkanı Gülsoy: 'Kadın girişimcilerimize E-ticaret eğitimi vereceğiz'

KTO Başkanı Gülsoy: “Kadın girişimcilerimize E-ticaret eğitimi vereceğiz”

Kaymakam Kaya, '22 ülkeye Yahyalı elmasını ihraç ediyoruz'

Kaymakam Kaya, “22 ülkeye Yahyalı elmasını ihraç ediyoruz”

DAHA FAZLA
24 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın yakalandı

24 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın yakalandı

Başkan Odakır: 'Öğrencilerimizin iyi bir tatil geçirmelerini diliyorum'

Başkan Odakır: 'Öğrencilerimizin iyi bir tatil geçirmelerini diliyorum'

Melikgazi'nin Karne Şenliği'nde çocuklar doyasıya eğlendi

Melikgazi'nin Karne Şenliği'nde çocuklar doyasıya eğlendi

Jandarma, fuara gelen ziyaretçileri bilgilendirdi

Jandarma, fuara gelen ziyaretçileri bilgilendirdi

Şaban Çopuroğlu: 'Emek veren ve ter döken bütün öğrencilere başarılar diliyorum'

Şaban Çopuroğlu: 'Emek veren ve ter döken bütün öğrencilere başarılar diliyorum'