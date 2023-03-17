Başkan Yalçın: 'Çanakkale Zaferi, binlerce yıllık şanlı tarihe sahip milletimizin yeniden şahlanışının sembolüdür'

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Yalçın mesajında, 'Çanakkale Zaferi, binlerce yıllık şanlı tarihe sahip milletimizin yeniden şahlanışının sembolü, inancın, azmin ve kararlılığın simgesidir.' dedi.

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  • 17.03.2023 10:04
  • Güncelleme: 17.03.2023 10:51
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Başkan Yalçın: 'Çanakkale Zaferi, binlerce yıllık şanlı tarihe sahip milletimizin yeniden şahlanışının sembolüdür'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Yalçın mesajında, “Çanakkale Zaferi, binlerce yıllık şanlı tarihe sahip milletimizin yeniden şahlanışının sembolü, inancın, azmin ve kararlılığın simgesidir.” dedi.

Başkan Yalçın mesajını şöyle sürdürdü; "Çanakkale’de sergilenen birlik, kardeşlik ve dayanışma milletimize hem zaferi getirmiş hem de Kurtuluş Savaşı için gerekli olan cesareti ve mücadele ruhunu vermiştir. Çanakkale Zaferi; vatanı, dini, hürriyeti ve istikbâli söz konusu olduğunda Türk Milleti’nin neleri göze alabileceğini, neleri başarabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Çanakkale Zaferi, dün olduğu gibi bugün de milletimiz, ülkemiz ve geleceğimiz üzerine plan kuranlar için hiçbir zaman unutmamaları gereken bir derstir. Vatan müdafaasında şehadet mertebesine erişen Çanakkale şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizin aziz hatıralarını yüreğimizde taşımak ve yaşatmak, onların emaneti olan değerli ailelerine sahip çıkmak, onların acılarını, üzüntülerini ve sorunlarını paylaşarak çare üretmek, bizlerin üzerine düşen milli bir görev, büyük bir onur ve vefa borcudur.

Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanını canından aziz bilen Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Dumlupınar’dan 15 Temmuz’a kadar tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”

İHA

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