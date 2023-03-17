Başkan Yalçın: 'Ecdadımız bize huzurla yaşayacağımız bir vatan bıraktı'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

PAYLAŞ
  • 17.03.2023 10:47
  • Güncelleme: 17.03.2023 10:52
  • 89
Başkan Yalçın: 'Ecdadımız bize huzurla yaşayacağımız bir vatan bıraktı'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında Çanakkale Zaferi’nin anlam ve önemini vurgulayan Başkan Yalçın, "Şehitlerimizin aziz hatıralarını ebediyete kadar yüreğimizde taşımak en başta gelen milli görevimizdir" dedi.

Türk Milletinin var olma mücadelesinin Çanakkale’de kahramanlık destanına dönüştüğüne vurgu yapan Başkan Yalçın, "Bu güzel vatan için 250 bin şehidin verildiği eşine rastlanır bir savaş daha yoktur. Göğüs göğüse mücadelenin yaşandığı o topraklarda bugün bile hala o günlerin hatıraları canlı ve dopdolu olarak hissedilmektedir. Ecdadımız, kendisinden çok daha güçlü bir orduyu Çanakkale Boğazı’nın serin sularına gömerek, bize gururla anlatacağımız bir zafer, huzurla yaşayacağımız bir vatan bırakmıştır" ifadelerini kullandı.

“Görevimizi iyi yaparak şehitlerimizle helalleşebiliriz”

Emanet edilen vatana sahip çıkmanın herkesin en başta gelen görevi olduğunun altını çizen Başkan Yalçın, "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Gerek milli mücadele dönemi şehitlerimizle gerekse de ondan sonra vatan savunmasında toprağa verdiğimiz tüm şehitlerimizle helalleşmek istiyorsak, görevimizi en iyi şekilde yapmalıyız. Ancak bu şekilde onlarla helalleşmiş oluruz. Bu vesile ile başta Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere canını vatan için feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” şeklinde tamamladı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Uyuşturucu taciri adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu taciri adliyeye sevk edildi

Emine Timuçin, AK Parti milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı

Emine Timuçin, AK Parti milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı

Eski Sağlık Müdürü Dr. Ali Ramazan Benli Ak Parti'den Aday Adayı

Eski Sağlık Müdürü Dr. Ali Ramazan Benli Ak Parti'den Aday Adayı

Başkan Büyükkılıç Kayserililere seslendi: 'Tedirgin olmayın, abartmayın'

Başkan Büyükkılıç Kayserililere seslendi: 'Tedirgin olmayın, abartmayın'

Hüseyin Okandan: 'FETÖ'den hapiste olan herhangi bir amcam yok!'

Hüseyin Okandan: 'FETÖ'den hapiste olan herhangi bir amcam yok!'

Fevzi Konaç Ak Parti'den Aday Adayı

Fevzi Konaç Ak Parti'den Aday Adayı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

4
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

5
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

6
Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Büyükkılıç: 'Kayseri, yavrumuzun derdine derman olacak güçtedir'

Başkan Büyükkılıç: “Kayseri, yavrumuzun derdine derman olacak güçtedir”

Taner Yıldız, yeniden aday olmayacak

Taner Yıldız, yeniden aday olmayacak

DAHA FAZLA
Talas Büyükperdah Camii açıldı

Talas Büyükperdah Camii açıldı

Başkan Özdoğan'ın: 'Çanakkale Zaferi, imkansızın başarıldığı destandır'

Başkan Özdoğan'ın: 'Çanakkale Zaferi, imkansızın başarıldığı destandır'

Fidan belediyeden meyve vatandaştan

Fidan belediyeden meyve vatandaştan

Taner Yıldız, yerini gençlere bıraktı

Taner Yıldız, yerini gençlere bıraktı

Adaylık yarışı kızışıyor

Adaylık yarışı kızışıyor