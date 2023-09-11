Başkan Yalçın: 'Ekonomimiz yeni iş kapıları açılması noktasında dirençlidir'

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, TÜİK tarafından kamuoyuna açıklanan 2023 yılı Temmuz ayı işsizlik verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Başkan Yalçın; “İşsizlik rakamının 2023 yılı Temmuz ayında yüzde 9,4’e gerilemesi bizleri sevindirmiştir. İşsizlik oranındaki düşüş eğilimi devam etmektedir. TÜİK tarafından ortaya konulan veriler, Türkiye ekonomisinin her türlü olumsuzluğa rağmen dinamik bir performans gösterdiğini ve yeni iş kapılarının açılması noktasında dirençli olduğunu göstermektedir” dedi. Yalçın; “15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 38 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi olmuştur. İşsizlik oranı ise 0,2 puan azalmış yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,6 iken kadınlarda yüzde 12,9 olarak tahmin edilmiştir.” diye konuştu. Başkan Yalçın değerlendirmesinde; “İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 318 bin kişi artarak 31 milyon 671 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 48,4 olmuştur. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7 iken kadınlarda yüzde 31,5 olarak gerçekleşmiştir.” ifadelerini kullandı. Kayseri OSB Başkanı Yalçın; “İşsizlikle ilgili Temmuz 2023 dönemi verileri, yaşanan 6 Şubat depremlerinin etkileri, küresel ekonomik resesyon ve diğer etkenlere bakıldığında Türkiye ekonomisinin büyüme yönlü güçlü iradesini gözler önüne sermiştir. Ülke ekonomisinin istihdam artışına dönük iradesinin sürüyor olması, mali dengelerde oluşan tüm olumsuzluklara rağmen zorlukların aşılabileceği yönünde sanayicilerimizin umutlarını artırmaktadır.” şeklinde konuştu. Başkan Yalçın, değerlendirmesini şöyle sürdürdü;

“TÜİK tarafından bugün açıklanan diğer önemli bir veri başlığı ise Sanayi Üretim Endeksi Temmuz ayı rakamlarına ilişkin olmuştur. Türkiye’nin sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 7,4 büyüme sağlamıştır. 2023 yılı Temmuz ayı performansı ise bir önceki aya göre yüzde 0,4’lük bir düşüş kaydetmiştir. Ortaya çıkan rakamlar ekonomimizin üretmeye, özellikle de ihracata dönük üretim yapmaya durmaksızın devam ettiğinin kanıtı olmuştur. Elde edilen veriler üretimde ihtiyaç duyulan işgücü rakamlarının da ilerleyen zaman diliminde de artış göstereceğine işaret etmektedir. Bu döngünün sürmesi için Hükümetimizce atılacak yeni ekonomik adımlar büyük önem taşımaktadır. Yeni iş kapılarının açılabilmesi bakımından iş dünyasına olan desteklerin sürmesi, üretime, ihracata ve istihdama yönelik teşviklerin daha da artması gerekmektedir.”