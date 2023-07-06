Başkan Yalçın: 'İhtiyaç denildiğinde her yerde varız'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, muhtarlarla yapılan 40. toplantıda “İhtiyaç denildiğinde her yerde varız” dedi.

Başkan Yalçın, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ile birlikte muhtarlarla bir araya geldi. Mevlana Sosyal Tesisindeki toplantıda konuşan Başkan Yalçın, 40 kez buluşmanın bereketini yaşadıklarını belirterek, “Yarım işlerimizi de tamamlayıp acil yapılması gereken işlere de inşallah yetişeceğimizi düşünüyoruz. Bilhassa kırsal mahallelerimize hizmet etme keyfini aldığımızı, gayretini hissettiğimizi, yapabileceklerimizi yaptığımızı vatandaşlarımız da anlamış durumda. Niyetimiz halis. Muhtarın niyeti iyi, başkanın niyeti iyi, kaymakamımızın niyeti iyi denirse mesele kendiliğinden çözülür” diye konuştu.

Kırsala yapılan çalışmalar

Konuşmasında kırsala yapılan hizmetleri özetleyen Başkan Yalçın, “Traktör arkası ilaçlama aparatı ile çayır biçme makinesinden taş toplama ve kompost karıştırma makinesine kadar 40 aracı kırsalın hizmetine sunduk. Bunlara ilave olarak tarım ilaçlama dronu da olacak. Hasadın anlamlı şekilde olmasını amaçlıyoruz. Bu güzel bir şey, olur. Ekinleri çiğnemeden yapılması bizim için de avantajlı ülkemiz için de milli gelirin heba olmaması demek. Zamandan, yakıttan tasarruf sağlayacaktır. Tarımsal kalkınma yolunda ne gerekiyorsa yapacağız. Şimdi 8. sınıf ve lise öğrencilerine yönelik drone kursu da başlattık” şeklinde konuştu.

“Yalçın Başkan için çok şanslıyız”

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de, Talas olarak Mustafa Yalçın gibi bir belediye başkanına sahip olunması nedeniyle şanslı olduklarını ifade ederek, “Biz de sizler gibi değerli muhtarlarımız olduğu için şanslıyız. Türkiye’nin şehirleşme yönünden en iyi ilinde yaşıyoruz. Şu anda Kayseri bir numara. Böylesine güzel bir şehirde rahat, huzurlu ve mutlu yaşıyorsak bunu birilerine borçluyuz. O yüzden Mehmet Özhaseki bakanımıza ve Mustafa Yalçın başkanımıza teşekkür ederiz” değerlendirmesinde bulundu.

Muhtarlar da yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti ifade ederken, kısa süre önce hizmete giren Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı’ndan dolayı bir kez daha teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından bu ay doğan muhtarların doğum günleri pasta kesilerek kutlandı.