Başkan Yalçın: 'İkinci yüzyılın yöneticilerisiniz'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Fatma Zehra Dülgeroğlu İlkokulunda düzenlenen 2023-2024 eğitim öğretim yılı açılış töreninde öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

PAYLAŞ
  • 11.09.2023 13:59
  • Güncelleme: 11.09.2023 16:07
Başkan Yalçın: 'İkinci yüzyılın yöneticilerisiniz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Fatma Zehra Dülgeroğlu İlkokulunda düzenlenen 2023-2024 eğitim öğretim yılı açılış töreninde öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Başkan Yalçın’ın okul bahçesinde öğrencilerin sevgi gösterileriyle ve çiçeklerle karşılandığı program saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Törenin açılışında konuşan Okul Müdürü Kemal Uzun, öğretmen kökenli Başkan Yalçın’a okullara sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, sözlerine “Gözbebeğimiz sevgili öğrencilerimiz! Yeni eğitim öğretim yılı hayırlı olsun” diyerek başladı.

“İkinci yüzyılın yöneticilerisiniz”

Başkan Yalçın, konuşmasında Cumhuriyetin 100. yılına atıfta bulunarak “100. yıla tanıklık etmenin çok önemli olduğunu, bir şeref olduğunu biliyoruz. Gençlerimiz de ikinci yüzyılın yöneticileri olarak hazır olmak durumundalar. Bunu sağlayacak öğretmenlerimize de kolaylıklar diliyorum. Devletin imkanlarını okullarımıza sunuyoruz. Bizim çocuklarımız çok zeki ve başarılı. O nedenle Türkiye Cumhuriyeti nice yüzyıllara kavuşsun istiyoruz” dedi.

Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı ise, Başkan Yalçın’a milli eğitime sağladığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

“Tüm okullarımızda başkanımızın katkısı var”

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de, yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Sayın Belediye Başkanımıza bu okulda olduğu gibi diğer tüm okullarımıza da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez, sınıfları dolaşarak öğrencilere çeşitli yayınlardan ve ders aletlerinden oluşan hediyeler verdi.

Vali Çiçek, Mevlana İlkokulu’nda

Öte yandan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ile birlikte nüfusun yoğun olduğu Mevlana Mahallesindeki Mevlana İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu. Vali Çiçek, yeni eğitim yılının öğretmen, öğrenci ve velilere hayırlı olmasını temenni etti.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
340 bin 251 öğrenci ders başı yaptı

340 bin 251 öğrenci ders başı yaptı

Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Programı Yapıldı

Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Programı Yapıldı

376 Kilometrelik Gizemli Yeraltı Geçidi

376 Kilometrelik Gizemli Yeraltı Geçidi

Kocasinan'da 20 faili meçhul olay aydınlatıldı

Kocasinan'da 20 faili meçhul olay aydınlatıldı

Serbest Bölge, Kayseri ihracatının yüzde 25'ini karşılıyor

Serbest Bölge, Kayseri ihracatının yüzde 25'ini karşılıyor

İYİ Partili Çalıksoy, 'Başakpınar ve Kuruköprü'de bulunan asbestli boru sorunu çözülmelidir'

İYİ Partili Çalıksoy, “Başakpınar ve Kuruköprü’de bulunan asbestli boru sorunu çözülmelidir”

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

2
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

3
İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

4
Develi'de Kıraç rüzgarı esti

Develi’de Kıraç rüzgarı esti

5
Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

6
Abdullah Soyak Hakk'a yürüdü

Abdullah Soyak Hakk'a yürüdü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Partili Çopuroglu: '12 Eylül darbesi bir kara lekedir'

AK Partili Çopuroglu: '12 Eylül darbesi bir kara lekedir'

CHP'li Özgür Özer: 'Zamlara rağmen zarar artarak devam ediyor'

CHP’li Özgür Özer: “Zamlara rağmen zarar artarak devam ediyor”

DAHA FAZLA
Başkan Altun ve Kaymakam Gülen'den ihtiyaç sahipleri için Aspir hasadı

Başkan Altun ve Kaymakam Gülen'den ihtiyaç sahipleri için Aspir hasadı

Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis toplantısı gerçekleştirildi

Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis toplantısı gerçekleştirildi

Sarraf İhsan Gülderdi, 'Yıl sonuna kadar hem ONS'un hem de Dolar'ın yukarı yönlü hareket edeceğini düşünüyoruz'

Sarraf İhsan Gülderdi, “Yıl sonuna kadar hem ONS’un hem de Dolar’ın yukarı yönlü hareket edeceğini düşünüyoruz”

Erciyes Yolu'na Bakan Mehmet Özhaseki'nin adı verildi

Erciyes Yolu'na Bakan Mehmet Özhaseki'nin adı verildi

Kayseri Ulaşım A.Ş. Müdürü Canbulut, 'Bir yolcunun bize maaliyeti 14,5 lira'

Kayseri Ulaşım A.Ş. Müdürü Canbulut, “Bir yolcunun bize maaliyeti 14,5 lira”