Başkan Yalçın: 'Kandil geceleri sorumluluklarımızı hatırlamamız için büyük bir fırsattır'

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Yalçın mesajında, 'Ramazan ayının habercisi ve müjdecisi Berat Kandili'ne kavuşmanın, heyecanı ve sevincini hep birlikte yaşıyoruz.' dedi.

PAYLAŞ
  • 05.03.2023 12:12
  • Güncelleme: 05.03.2023 12:39
  • 59
Başkan Yalçın: 'Kandil geceleri sorumluluklarımızı hatırlamamız için büyük bir fırsattır'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Yalçın mesajında, “Ramazan ayının habercisi ve müjdecisi Berat Kandili’ne kavuşmanın, heyecanı ve sevincini hep birlikte yaşıyoruz.” dedi.

Başkan Yalçın mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Milletimizin birlik ve beraberlik duygularının daha yoğun yaşandığı kandil geceleri kendimize ve bütün insanlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlamamız için büyük bir fırsattır. Böyle mübarek gün ve geceleri iyiliklere atılmış en önemli adım olarak görmekteyiz. Hoşgörüyü esas alarak Yaradan’dan sevgi, merhamet ve af niyaz ettiğimiz bu gece hürmetine dargınlar barışmalı, gülümsemeli ve beraberce güzelliklere yürünmelidir. Yapacağımız duaların Cenab-ı Mevla’ya arz edileceği bu mübarek gecede yapacağımız dualarımızın, yaşadığımız depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımız başta olmak üzere bütün insanlığın selametine, iyiliğin, kardeşliğin, paylaşmanın ve merhametin artmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimin ve sanayicilerimizin Berat Kandilini tebrik ediyor, bu gecenin ülkemizin, İslâm Aleminin birlik, beraberliğine, barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Zafer Partisi ve MHP arasında sosyal medya göndermeleri

Zafer Partisi ve MHP arasında sosyal medya göndermeleri

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu depremzede çocukları unutmadı

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu depremzede çocukları unutmadı

Talas'ta kentsel dönüşüm seferberliği sürüyor

Talas'ta kentsel dönüşüm seferberliği sürüyor

Ebrar Sitesi'nde dehşeti yaşayan depremzede o anları anlattı: 'Kendimi 3-4 saniye içerisinde enkaz altında buldum'

Ebrar Sitesi'nde dehşeti yaşayan depremzede o anları anlattı: 'Kendimi 3-4 saniye içerisinde enkaz altında buldum'

Kayserili 2 takım Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı

Kayserili 2 takım Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı

Kayseri'de feci kaza: Yanan tırın sürücüsünü polis kurtardı

Kayseri'de feci kaza: Yanan tırın sürücüsünü polis kurtardı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

4
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

5
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

6
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3,5 metrelik yasaklı köpek balığının satışına ceza

3,5 metrelik yasaklı köpek balığının satışına ceza

Başkan Yalçın: 'Kandil geceleri sorumluluklarımızı hatırlamamız için büyük bir fırsattır'

Başkan Yalçın: 'Kandil geceleri sorumluluklarımızı hatırlamamız için büyük bir fırsattır'

DAHA FAZLA
Başkan Büyükkılıç: 'Bu güzel günleri fırsat bilerek, birliğimizi pekiştirelim'

Başkan Büyükkılıç: 'Bu güzel günleri fırsat bilerek, birliğimizi pekiştirelim'

Kocasinan, Sosyal Market ile depremzedelerin kıyafet taleplerini karşılıyor

Kocasinan, Sosyal Market ile depremzedelerin kıyafet taleplerini karşılıyor

Başkan Çolakbayrakdar: 'Berat gecesi hürmetine yasaklardan korunmayı düstur edinmeliyiz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Berat gecesi hürmetine yasaklardan korunmayı düstur edinmeliyiz'

Büyükşehir Spor A.Ş.'den depremzede çocuklara 'spor terapisi'

Büyükşehir Spor A.Ş.'den depremzede çocuklara 'spor terapisi'

Büyükşehir Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği'nden deprem bölgesinde binlerce vatandaşa hizmet

Büyükşehir Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği'nden deprem bölgesinde binlerce vatandaşa hizmet