Başkan Yalçın: 'Kariyerinizi tamamlayın, sıklıkla gelin'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkçeyi geliştirmek için Kayseri’ye gelen Kazak öğrencileri kabul etti. Ziyaret sırasında konuşan Başkan Yalçın, “Kazakistan ziyaretimiz sırasında kendimizi evimizde gibi hissettik” dedi.

Atırav Halil Dosmuhammedov Üniversitesi’nden Türkçe öğrenmek için ülkemize gelen ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Türkçe Öğretim Merkezi’nde eğitim alan 18 öğrenci ile ERÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Lütfiye Güvenç, ERÜ TÖMER Müdürü Prof. Dr. Turgut Koçoğlu Başkan Yalçın’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık Makamı Toplantı Salonunda gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Yalçın, öğrencilere ve hocalarına teşekkür ederek, “Kazakistan’da kendi vatanımızda gibi hissettik. Kazakistan, sanat aşığı olmanın ötesinde teknolojide de çok ileride olduğunu gösteriyor. Kazakistan’da yaşanmış olan Sovyet baskısı ve 74 yıl esaretten sonra siz öğrencilere çok büyük görevler düşüyor. Kariyer hedeflerinizi gerçekleştirdikten sonra sıklıkla ziyarete bekliyoruz" dedi.

Daha sonra söz alan öğretim üyeleri, Başkan Yalçın’a destekleri için teşekkür etti.

Ziyaret sonrası Başkan Yalçın, öğrencilere ve öğretim üyelerine Talas’ı tanıtan yayınlardan oluşan set hediye etti.