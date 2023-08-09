Başkan Yalçın: 'Kariyerinizi tamamlayın, sıklıkla gelin'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkçeyi geliştirmek için Kayseri'ye gelen Kazak öğrencileri kabul etti. Ziyaret sırasında konuşan Başkan Yalçın, 'Kazakistan ziyaretimiz sırasında kendimizi evimizde gibi hissettik' dedi.

PAYLAŞ
  • 09.08.2023 12:58
  • Güncelleme: 09.08.2023 13:09
Başkan Yalçın: 'Kariyerinizi tamamlayın, sıklıkla gelin'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkçeyi geliştirmek için Kayseri’ye gelen Kazak öğrencileri kabul etti. Ziyaret sırasında konuşan Başkan Yalçın, “Kazakistan ziyaretimiz sırasında kendimizi evimizde gibi hissettik” dedi.

Atırav Halil Dosmuhammedov Üniversitesi’nden Türkçe öğrenmek için ülkemize gelen ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Türkçe Öğretim Merkezi’nde eğitim alan 18 öğrenci ile ERÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Lütfiye Güvenç, ERÜ TÖMER Müdürü Prof. Dr. Turgut Koçoğlu Başkan Yalçın’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık Makamı Toplantı Salonunda gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Yalçın, öğrencilere ve hocalarına teşekkür ederek, “Kazakistan’da kendi vatanımızda gibi hissettik. Kazakistan, sanat aşığı olmanın ötesinde teknolojide de çok ileride olduğunu gösteriyor. Kazakistan’da yaşanmış olan Sovyet baskısı ve 74 yıl esaretten sonra siz öğrencilere çok büyük görevler düşüyor. Kariyer hedeflerinizi gerçekleştirdikten sonra sıklıkla ziyarete bekliyoruz" dedi.

Daha sonra söz alan öğretim üyeleri, Başkan Yalçın’a destekleri için teşekkür etti.

Ziyaret sonrası Başkan Yalçın, öğrencilere ve öğretim üyelerine Talas’ı tanıtan yayınlardan oluşan set hediye etti.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Erkilet Bulvarı'nda kaza: 1'i ağır 5 yaralı

Erkilet Bulvarı'nda kaza: 1’i ağır 5 yaralı

Çevril-Taşhan arasındaki yol genişletiliyor

Çevril-Taşhan arasındaki yol genişletiliyor

Saadet Partisi Talas İlçe Başkanı değişti

Saadet Partisi Talas İlçe Başkanı değişti

Güneşli'de 60 adet villa parseli daha satılıyor

Güneşli'de 60 adet villa parseli daha satılıyor

Melikgazi Sokak Konserleri başladı

Melikgazi Sokak Konserleri başladı

ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı

ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı

Çok Okunanlar
1
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

2
Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

3
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

4
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

5
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KASKİ, Yakut'ta altyapıyı revize etti

KASKİ, Yakut’ta altyapıyı revize etti

İhaleye çıkacak villa parsellerinin simsarların eline geçmesine engel olunmalı

İhaleye çıkacak villa parsellerinin simsarların eline geçmesine engel olunmalı

DAHA FAZLA
Başkan Çolakbayrakdar: 'Dev sağlık yatırımlarını hayata geçiriyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Dev sağlık yatırımlarını hayata geçiriyoruz'

Başkan Yalçın: 'Kariyerinizi tamamlayın, sıklıkla gelin'

Başkan Yalçın: 'Kariyerinizi tamamlayın, sıklıkla gelin'

19 yaşındaki genç yaşamına son verdi

19 yaşındaki genç yaşamına son verdi

Başkan Çolakbayrakdar: 'Etkinliklerimizle sokaklar, cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle şenleniyor'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Etkinliklerimizle sokaklar, cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle şenleniyor'

Çolakbayrakdar, 'Dev sağlık yatırımlarını hayata geçiriyoruz'

Çolakbayrakdar, “Dev sağlık yatırımlarını hayata geçiriyoruz”