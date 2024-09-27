Başkan Yalçın: 'Kayseri ilk 8 ayda 2 milyar 465 milyon dolarlık ihracat yaptı'

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyuyla paylaşılan, 2024 yılı Ağustos ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Yalçın; "Türkiye’nin ihracatı, Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 22 milyar 48 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 10,7 azalarak 27 milyar 40 milyon dolar olarak gerçekleştirmiştir. İhracattaki artış ve ithalattaki düşüşün sürmesi, geçtiğimiz günlerde açıklanan Yeni Orta Vadeli Program (OVP) projeksiyonuna uygun olarak büyümeye katkı vermektedir. Yaşadığımız zorlukların kısa sürede normale döneceğine olan inancımız devam etmektedir" dedi.

Kayseri’nin Ağustos ayı ihracat rakamlarına değinen Başkan Mehmet Yalçın; "Kayseri’nin 2024 yılı Ağustos ayında yapmış olduğu ihracat 322 milyon 107 bin dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. İhracatımızda bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 1,2’lik bir düşüş yaşandığı görülmektedir. Kayseri’nin Ağustos ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına oranla ise yaklaşık yüzde 8 artış sağlamıştır” diye konuştu. Kayseri’nin Ocak-Ağustos 2024 dönemindeki ihracatının 2.5 milyar dolar sınırına ulaştığını ifade eden Başkan Yalçın; "Şehrimizin ilk 8 aylık ihracatı 2 milyar 465 milyon 790 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, 2023 yılı ilk 8 aylık ihracat rakamı olan 2 milyar 373 milyon 969 bin dolar seviyesinin geride bırakmıştır. 12 aylık projeksiyona bakıldığında 2024 yılı ihracatımızın 2023’ten daha iyi olacağını öngörmekteyiz” şeklinde konuştu. Kayseri’nin Ağustos ayında gerçekleştirdiği ithalata da değinen Yalçın; “İthalat rakamımız Ağustos 2024’te 149 milyon 104 bin dolar olmuştur. Ağustos ayı ithalatımız bir önceki aya göre oranla yaklaşık yüzde 1,3’lük artış göstermiştir. Ağustos ayı ithalata rakamı bir önceki yılın aynı ayına oranla ise yaklaşık yüzde 12 artış göstermiştir.” ifadelerini kullandı. Kayseri’nin 2024 yılı ilk sekiz aylık ithalat rakamının 1 milyar 35 milyon 790 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirten Başkan Yalçın, 2023 yılı ilk 8 ayı ithalat rakamının ise 1 milyar 102 milyon 610 bin dolar olduğu kaydetti. Yalçın, ithalatta yaşanan düşünün önemli olduğunu söyledi. Başkan Mehmet Yalçın açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Türkiye ekonomisi 16 çeyrektir aralıksız büyüme performansını devam ettirmektedir. Ekonomideki mali sıkılaştırma adımları ve küresel ekonomideki durgun görünüme rağmen, ihracat tabanındaki büyüme pozitif yönlü hareket etmektedir. Ekonomi yönetimi tarafından uygulanan Yeni Orta Vadeli Program (OVP) sayesinde yaşadığımız zorlukların kısa sürede normale döneceğine olan inancımız devam etmektedir. Sanayicilere verilen desteklerin artması en büyük beklentimizdir. Üretime dönük yatırım kredilerine ulaşımın kolaylaştırılması, istihdamın ve ihracatın artmasına büyük katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, açıklamasının sonunda, büyük gayretle çalışan tüm sanayicileri ve ihracatçıları kutladı.