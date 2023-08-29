Başkan Yalçın: 'Kırsala sahip çıkmayan, şehri yönetemez'

Talas Belediyesi'nin tarıma desteği sürüyor. Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Başakpınar Kampüsü içinde yer alan 80 dekar araziye ekimi yapılan nohudun hasadı gerçekleştirildi. Hasat sonunda 4 ton ürün elde edildi.

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  • 29.08.2023 13:21
  • Güncelleme: 29.08.2023 13:33
Başkan Yalçın: 'Kırsala sahip çıkmayan, şehri yönetemez'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi’nin tarıma desteği sürüyor. Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Başakpınar Kampüsü içinde yer alan 80 dekar araziye ekimi yapılan nohudun hasadı gerçekleştirildi. Hasat sonunda 4 ton ürün elde edildi.

Öte yandan nohut ekiminde kimyasal gübre minimum seviyede kullanılarak doğal yöntemler tercih edildi. Bu kapsamda kimyasal gübre kullanımı yüzde 75 oranında azaltıldı ve bunun yerine organik gübre kullanıldı.

Uygulama sonunda elde edilen ürünler, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak, ayrıca Talas Belediyesi’nin aş evinde kullanılacak.

Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, insanlığın geleceğinin tarımda olduğuna dikkat çekerek, “Kırsala sahip çıkmayan, şehri yönetemez. Biz bu düsturdan yola çıkarak kırsal mahallerimizdeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerine büyük destek çıkıyoruz. Tohum ve yem desteğinden tarım makineleri kullanımına, küçükbaş hayvan hibesinden eğitim programlarına kadar geniş bir alanda katkılar sağlıyoruz. Bunun yanında bize ait arazilere de buğday ve nohut ekimi yapıyoruz. Bu yıl da 80 dekar araziye nohut ektik ve 4 ton ürün elde ettik. Elde edilen ürünleri hem ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız hem de aşevimizde pişirerek yemek alan kardeşlerimizle paylaşmış olacağız” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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