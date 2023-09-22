Başkan Yalçın: 'Kültürümüzü gelecek nesillere taşıyorsunuz'

Talas Belediyesi'nin destekleriyle gittikleri Sivas'ta Halk Oyunları Bölge Yarışması'nı birincilikle tamamlayan Demir Karamancı Gençlik Spor Kulübü Halk Oyunları Ekibi, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Başkan Yalçın kültürümüzün gelecek nesillere aktarılması hususunda önemli bir iş yaptıklarına dikkat çekerek, 'Disipline olmuş, kültürümüzü sonraki nesillere aktaracak güzel bir etkinliktesiniz. Hepinizi tebrik ediyorum.' dedi.

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  • 22.09.2023 11:49
  • Güncelleme: 22.09.2023 12:10
Başkan Yalçın: 'Kültürümüzü gelecek nesillere taşıyorsunuz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi’nin destekleriyle gittikleri Sivas’ta Halk Oyunları Bölge Yarışması’nı birincilikle tamamlayan Demir Karamancı Gençlik Spor Kulübü Halk Oyunları Ekibi, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Başkan Yalçın kültürümüzün gelecek nesillere aktarılması hususunda önemli bir iş yaptıklarına dikkat çekerek, “Disipline olmuş, kültürümüzü sonraki nesillere aktaracak güzel bir etkinliktesiniz. Hepinizi tebrik ediyorum.” dedi.

Başkanlık toplantı salonundaki buluşmada Başkan Yalçın, Demir Karamancı Gençlik Spor Kulübü Halk Oyunları Ekibi ile öğretmenleri Tarık Şentürk’ü kabul etti. Ziyarette ekiple ilgili bilgiler veren hak oyunları öğretmeni Tarık Şentürk, Sivas’ta düzenlenen halk oyunları bölge yarışmasına katılmalarındaki desteklerden dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür etti. Başkan Yalçın da gençleri yarışmada elde ettikleri birincilik nedeniyle tebrik ederek; “Güzel bir disipline olmuş, kültürümüzü de sonraki nesillere aktaracak bir etkinliktesiniz. Zaten sosyal çevreler de böyle oluşur. Sizler arkadaşlarınızı tanıyorsunuz ama yarın bir başka yerde oynarken, okurken sosyal çevreniz olacak. Onlar Türkiye’nin her tarafında sizi konuşacaklar. Sizler de bugünkü günlerinizi konuşacaksınız. Hocalarınız da bizler de sizlerle gurur duymaya devam edeceğiz. Sizleri tebrik ederim. Başarılarınızın devamını dilerim.” diye konuştu.

Başkan Yalçın ziyaretin sonunda gençlere kitap seti hediye etti.

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İHA

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