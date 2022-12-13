Başkan Yalçın: 'Kurumsallaşmış bir belediye olarak personelimizle gurur duyuyorum'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, TSE-ISO-EN Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Toplantısı ve sertifika töreninde personele hitaben yaptığı konuşmada, “Hemşehrilerimizle görüştüğümde, memnuniyeti üst seviyede olan bir hizmet ağına sahip, kurumsallaşmış bir belediye olmanın gururunu sayenizde tattım. Hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Meclis Salonundaki 2022 yılı ikinci iç tetkik toplantısı ve sertifika törenine Başkan Yalçın’ın yanı sıra, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personel katıldı. Toplantının açılışında konuşan Kalite Yönetim Sistemi Sorumlusu Mehmet Ali Çetinkaya, iç tetkik hakkında bilgiler vererek, “Belediyemizde her yılın sonunda iç tetkikler yapılmaktadır. Bir hafta boyunca iç tetkikle birimlerin işleyişleri kontrol edilecek. Bu toplantıda ayrıca TSE Ankara Genel Müdürlüğünce belediyemizdeki 40 çalışana eğitim verilmesinin ardından tetkikçi sertifikaları verilecek. Kalite hedefleri erişim düzeyi, risk ve fırsatlara erişim düzeyleri kontrol edilecek. Risklerin önleyici faaliyetlerdeki başarı düzeyi ölçülecek” diye konuştu.

Daha sonra kürsüye gelen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, personelin hizmet sunma noktasında yüz akı olduğunu belirterek, “Gerek ilçemiz ve şehrimizde, gerekse İstanbul’da düzenlenen Huzur Şehri Kayseri Tanıtım Günlerine katılan hemşehrilerimizle görüştüğümüzde, memnuniyeti üst seviyede olan bir hizmet ağına sahip, kurumsallaşmış bir belediye olmanın gururunu sayenizde tattım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Kurumsallaşmanın önemine dikkat çeken Başkan Yalçın, “Kurumsallaşmanın en başında Türk Standartları Enstitüsü var. TSE’nin bazı kurallarına uymak diğer kurumlarla, şehirlerle, devletlerle aynı dili konuşmak anlamına gelir. Bunları bizim çok kolay yaptığımızı görüyorum. Çünkü bizim personelimiz gönülden çalışıyor. Biliyorsunuz çok uzun süredir belediyeci ve idareciyim. Kendi tecrübemle insanlar iki çeşit çalışır. Birincisi görev icabı, ikincisi de gönül icabı. Gönül icabı çalıştığınız zaman görevinizi de yapmış oluyorsunuz ama görev icabı çalışırsanız tam olarak gönüllü çalışmış olamazsınız. Bizim personelimizin gönül icabı çalıştığının olumlu etkilerini dışarıda görüyoruz. En tali görevdeki arkadaşlarımıza kadar bütün arkadaşlarımızın arkasındayım ve hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, toplantının sonunda yıl içinde düzenlenen eğitimi başarıyla tamamlayan personele tetkikçi belgelerini verdi.