Başkan Yalçın: 'Mutlu mekanlar mutlu insanlar doğurur'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri’nin en güzel mesire alanı olan Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı için tanıtım toplantısı düzenledi. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Yalçın, mesire alanı hakkında açıklamalarda bulunurken, diğer belediye faaliyetleriyle de ilgili önemli bilgiler verdi.

Mesire alanında bulunan Göl Kafe’deki sohbet buluşmasında konuşan Başkan Yalçın, Zincidere 100. Yıl Mesire Alanının şaşırtacak derecede itibar gördüğünü belirterek, “Seçim kampanyasında burayı gördüm. Mesire alanı yapmaya karar verdik. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki ile burayı gezdik ve buranın yapıldığında çok güzel olacağını söyledi. 29 bin metrekare gölet yüzeyiyle birlikte toplam 55 bin metrekarelik bir alan. Önceki dönem Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar ile görüşmemizden sonra 3 bakanlıktan onay alıp çalışmalara başladık, bugünkü hale getirdik. Burası gibi Türkiye’de değerlendirilmesi gereken birçok yer var. Burada hiç beton kullanmadan doğal dokusuna zarar vermeden çalıştık. Ördekler için adacık yaptık. İskele başlangıcında çocuklar için eğlence yeri fıskiyeler yaptık. Bin metrelik yürüyüş alanı bulunuyor. 55 kamelya var. 16 üniteli doğalgazlı mangallık bölümü yaptık. İnsanlar buraya gelirken mangallık derdine düşmüyorlar. Kendileri pişiriyorlar.” dedi.

Haftasonu 3 bin otomobil, 9 bin kişi giriş yaptı

“Mesire alanına hafta sonu 3 bin otomobille 9 bin kişi girmiş” diyen Başkan Yalçın, Böyle yerlere ihtiyaç var. Hakikaten mutlu mekanlar mutlu insanlar doğurur diye şehircilikte bir kural vardır. Mutlu eden mekanlar olursa insanlar da mutlu olur.” şeklinde konuştu. Başkan Yalçın, bu tip park ve mesire alanlarının yapımını sürdürdüklerini kaydederek, “85 bin nüfusuyla Kayseri’nin nüfus yoğunluğu bakımından en büyük, Türkiye’nin de 7. büyük mahallesi olan Mevlana’da 22 bin metrekarelik meydanı 54 firmanın katıldığı yarışmayla düzenlemesini başlatmıştık. Açılışına çok az bir zaman kaldı. Bir başka projemiz olan İl Jandarma Komutanlığının 100 bin metrekarelik alanının millet bahçesi işinde ise yarışma sonucu proje belirlendi ve ihalesi yapıldı. Dört ayrı koldan müteahhitler işe başlayacaklar. Önümüzdeki günlerde temelini atacağız.” diye konuştu.