Başkan Yalçın: 'Mutlu mekanlar mutlu insanlar doğurur'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri'nin en güzel mesire alanı olan Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı için tanıtım toplantısı düzenledi. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Yalçın, mesire alanı hakkında açıklamalarda bulunurken, diğer belediye faaliyetleriyle de ilgili önemli bilgiler verdi.

PAYLAŞ
  • 17.07.2023 14:38
  • Güncelleme: 17.07.2023 15:12
  • 53
Başkan Yalçın: 'Mutlu mekanlar mutlu insanlar doğurur'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri’nin en güzel mesire alanı olan Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı için tanıtım toplantısı düzenledi. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Yalçın, mesire alanı hakkında açıklamalarda bulunurken, diğer belediye faaliyetleriyle de ilgili önemli bilgiler verdi.

Mesire alanında bulunan Göl Kafe’deki sohbet buluşmasında konuşan Başkan Yalçın, Zincidere 100. Yıl Mesire Alanının şaşırtacak derecede itibar gördüğünü belirterek, “Seçim kampanyasında burayı gördüm. Mesire alanı yapmaya karar verdik. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki ile burayı gezdik ve buranın yapıldığında çok güzel olacağını söyledi. 29 bin metrekare gölet yüzeyiyle birlikte toplam 55 bin metrekarelik bir alan. Önceki dönem Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar ile görüşmemizden sonra 3 bakanlıktan onay alıp çalışmalara başladık, bugünkü hale getirdik. Burası gibi Türkiye’de değerlendirilmesi gereken birçok yer var. Burada hiç beton kullanmadan doğal dokusuna zarar vermeden çalıştık. Ördekler için adacık yaptık. İskele başlangıcında çocuklar için eğlence yeri fıskiyeler yaptık. Bin metrelik yürüyüş alanı bulunuyor. 55 kamelya var. 16 üniteli doğalgazlı mangallık bölümü yaptık. İnsanlar buraya gelirken mangallık derdine düşmüyorlar. Kendileri pişiriyorlar.” dedi.

Haftasonu 3 bin otomobil, 9 bin kişi giriş yaptı

“Mesire alanına hafta sonu 3 bin otomobille 9 bin kişi girmiş” diyen Başkan Yalçın, Böyle yerlere ihtiyaç var. Hakikaten mutlu mekanlar mutlu insanlar doğurur diye şehircilikte bir kural vardır. Mutlu eden mekanlar olursa insanlar da mutlu olur.” şeklinde konuştu. Başkan Yalçın, bu tip park ve mesire alanlarının yapımını sürdürdüklerini kaydederek, “85 bin nüfusuyla Kayseri’nin nüfus yoğunluğu bakımından en büyük, Türkiye’nin de 7. büyük mahallesi olan Mevlana’da 22 bin metrekarelik meydanı 54 firmanın katıldığı yarışmayla düzenlemesini başlatmıştık. Açılışına çok az bir zaman kaldı. Bir başka projemiz olan İl Jandarma Komutanlığının 100 bin metrekarelik alanının millet bahçesi işinde ise yarışma sonucu proje belirlendi ve ihalesi yapıldı. Dört ayrı koldan müteahhitler işe başlayacaklar. Önümüzdeki günlerde temelini atacağız.” diye konuştu.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Şirintepe halkı açık hava sinemasına yoğun ilgi gösterdi

Şirintepe halkı açık hava sinemasına yoğun ilgi gösterdi

Başkan Büyükkılıç, eşsiz deha Mimar Sinan'ı andı

Başkan Büyükkılıç, eşsiz deha Mimar Sinan'ı andı

Talas'ta projeler hız kesmiyor

Talas'ta projeler hız kesmiyor

Kayserili yüzücüler Açık Su Yarışları'ndan 3 altın 1 bronz madalya kazandı

Kayserili yüzücüler Açık Su Yarışları'ndan 3 altın 1 bronz madalya kazandı

Kayseri'de cuma gününe dikkat! Yüksek sıcak hava hakim olacak | 17-21 Temmuz 2023

Kayseri’de cuma gününe dikkat! Yüksek sıcak hava hakim olacak | 17-21 Temmuz 2023

Büyükşehirden 13,5 milyon liralık park-bahçe'yatırımı

Büyükşehirden 13,5 milyon liralık park-bahçe’yatırımı

Çok Okunanlar
1
İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

2
Babalar gününün en acı olayı

Babalar gününün en acı olayı

3
Çıldıran genç kız önüne geleni bıçakladı

Çıldıran genç kız önüne geleni bıçakladı

4
Uzmanından ALS uyarısı: 'ALS genellikle kas güçsüzlüğü ile başlıyor'

Uzmanından ALS uyarısı: 'ALS genellikle kas güçsüzlüğü ile başlıyor'

5
Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

6
İkinci el araçtaki fiyat artışına 'seçim' freni

İkinci el araçtaki fiyat artışına 'seçim' freni

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SP'li Arıkan: 'Cumhur İttifakı ortakları zamlara tepki verirken yasa meclisten geçerken sustular'

SP’li Arıkan: “Cumhur İttifakı ortakları zamlara tepki verirken yasa meclisten geçerken sustular”

ÖTV zammından sonra tüp fiyatları da arttı

ÖTV zammından sonra tüp fiyatları da arttı

DAHA FAZLA
CHP Kayseri İl Başkanı Keskin, 'Kayseri'nin belediyecilik anlamda sorunları çığ gibi büyümüştür'

CHP Kayseri İl Başkanı Keskin, “Kayseri’nin belediyecilik anlamda sorunları çığ gibi büyümüştür”

Polis ekipleri 1 haftada 12 bin 320 kişiyi sorguladı

Polis ekipleri 1 haftada 12 bin 320 kişiyi sorguladı

Kayseri'de Hava Sıcaklıkları Artacak

Kayseri'de Hava Sıcaklıkları Artacak

Abdullah Gül Üniversitesi'nden Tercih ve Tanıtım Günleri

Abdullah Gül Üniversitesi'nden Tercih ve Tanıtım Günleri

Başkan Yalçın: 'Mutlu mekanlar mutlu insanlar doğurur'

Başkan Yalçın: 'Mutlu mekanlar mutlu insanlar doğurur'