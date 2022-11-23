Başkan Yalçın: 'Öğretmenlerimiz önemli ve büyük bir görev üstleniyor'

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Yalçın mesajında 'Ülkemizin kalkınması, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi yolunda önemli ve büyük bir görev üstlenen tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum dedi.

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  • 23.11.2022 10:21
  • Güncelleme: 23.11.2022 11:23
Başkan Yalçın: 'Öğretmenlerimiz önemli ve büyük bir görev üstleniyor'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Yalçın mesajında; “Ülkemizin kalkınması, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi yolunda önemli ve büyük bir görev üstlenen tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Öğretmenliğin; sorumluluğu ağır, fedakârlık ve sabır gerektiren, dünyanın en onurlu mesleği olduğunu belirten Başkan Yalçın, “Eğitimin temel gayesi, taze dimağları; evrensel değerlerin ışığında, üretken, idealist, vatanına ve bayrağına bağlı bireyler olarak yetiştirmektir. Bir ülkenin kalkınmasında, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde, bireylerin sosyalleşerek toplumsal hayata hazırlanmasında ve ülkenin kültürel mirasının genç kuşaklara aktarılmasında öğretmenlerimizin sorumluluğu büyüktür. Yarınların daha aydınlık olması, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma hızımız eğitime ve öğretmene verdiğimiz değer oranında olacaktır.” şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın mesajını şöyle sürdürdü:

“Bu anlamlı günde, yaşadığımız bu zorlu süreç içinde milletimizin geleceği olan nesillerimizi eğiten, yetiştiren değerli öğretmenlerimizin ne kadar kutsal bir görev icra ettiklerini bir kez daha idrak ediyoruz. Bu vesile ile Kayseri OSB bünyesinde faaliyetlerini yürüten OSB Teknik Koleji öğretmenlerimiz başta olmak üzere, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Başöğretmen M. Kemal Atatürk ve ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anıyorum. Fedakârca çalışan tüm öğretmenlerimize göstermiş oldukları azim ve başarılarından dolayı saygı ve şükranlarımı sunuyorum.”

İHA

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