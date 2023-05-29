Başkan Yalçın: 'Seçim gündemden düşmeli, ekonomiye odaklanılmalı'

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin 2. tur oylama sonuçlarını değerlendirdi.

Başkan Yalçın, “Yüce Milletimiz, büyük feraseti ve demokrasiye olan bağlılığını bir kez daha göstermiş ve iradesini sandığa yansıtmıştır. Milletimiz, istikrarın devamı yönünde kararını vermiştir. Seçim ülkemiz gündeminden düşmeli, ekonomiye odaklanılmalıdır” dedi.

13. Cumhurbaşkanının belirlenmesi amacıyla dün gerçekleştirilen 2. tur oylamanın sonucunun hayırlara vesile olmasını dilediklerini ifade eden Başkan Yalçın, “2 turlu olarak gerçekleşen seçim sürecinin demokrasinin gereği olarak huzur içinde geçmiş olmasından dolayı tüm adayları ve milletimizi kutluyorum. Elde edilen sonuç ile kazanan 85 milyon vatandaşıyla Türkiye olmuştur. Alınan sonucun sanayicilerimize, şehrimize, milletimize ve devletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, millet iradesiyle 3. kez cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmış ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızı bu başarıdan dolayı kutluyor ve saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

“Seçim gündemden düşmeli, ekonomiye odaklanılmalı”

Seçimin artık gündemden düşmesini beklediklerini belirten Başkan Yalçın, ekonomik zorluklarla baş edilmeye çalışılan bir dönemde herkesin beklentisinin bu yönde olduğunu işaret etti. Başkan Yalçın, “Bizler sanayici olarak, Türkiye’nin ekonomik hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak için inanç ve kararlılıkla çalışmaktayız. Daha çok üretmek, daha çok istihdam sağlamak ve ülkemizin ihracatına daha fazla katkı sunmak için çaba göstermekteyiz. Dünyada yaşanan ekonomik sarsıntıdan nasibini alan Türkiye’nin bir an önce ekonomi öncelikli gündeme dönmesi beklentimizdir. Seçim ülkemiz gündeminden düşmeli, ekonomiye odaklanılmalıdır” dedi.

“Sanayicilerimiz yeni adımlar atılmasını bekliyor”

Başkan Yalçın, “Sanayicilerimiz, bir an önce yeni adımlar atılmasını beklemektedir. Enflasyonun düşürülmesi, döviz kurlarının dengeye oturması ve üretimdeki artışın sağlanması için yatırım teşviklerinin sayısının, mali büyüklüklerinin artırılması ve şartlarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Dış piyasalara mal satmak, ihracatımızı 500 milyar dolar hedefine taşımak için canla başla mücadele eden sanayicilerimiz, elektrik ve doğal gaz maliyetlerinin düşürülmesi, işçi maliyetleri ve vergi yükleri konusunda iyileştirme yapılması, üretime konu arsa temini konusunda yeni adımlar atılması, OSB’lere yeni genişleme alanları sağlanmasını beklemektedir. Sanayicilerimiz ucuz maliyetli kredi başta olmak üzere her türlü desteğin kısa sürede sağlanmasını talep etmektedir” diye konuştu.

Başkan Yalçın, kurulacak yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Kabinesi’nin, sanayicilerin tüm taleplerini dikkate alacağına olan inancını ifade ederek, görev alacak herkese başarılar dilediklerini sözlerine ekledi.