Başkan Yalçın: 'Yerli ve milli idare olsun'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın oyunu Reşadiye Yurttaşlar İlkokulu’nda kullandı.

Başkan Yardımcısı Etem Mezgitli ile birlikte okula gelen Başkan Yalçın, Reşadiye Mahallesi Muhtarı Mustafa Kapçı ve oy kullanmaya gelen vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra 1262 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Daha sonra değerlendirmelerde bulunan Başkan Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında çok önemli bir seçim gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, “Bugün 14 Mayıs 2023 ve yüzyılın en önemli seçimini gerçekleştiriyoruz. Önemli bir seçim olması şundan ileri geliyor. Milli ve yerli olan bir görüşle karşısında olan bir görüş var. Devlet ve millet olarak çok badireler atlattık. 15 Temmuz’u gördük, ardından doğal afetleri atlattık. Ama ülkemiz hiçbir zaman devletin bölünmez bütünlüğünü zedeleyecek söylemlere şahit olmamıştı ama bu seçimde başka türlü konuşanlar olunca seçimler ayrı bir önem kazandı. Vatandaşlarımızı da çok ilgili görüyorum. Erken saatlerde oylarını kullanmaya gelmişler. Hakkımızda hayırlısı olsun. Cenab-ı Allah hepimize yerli ve milli bir idare, müreffef bir gelecek nasip etsin” dedi.

Başkan Yalçın oyunu kullandıktan sonra da vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Kısa sohbetlerle vatandaşlara hal hatır soran Başkan Yalçın, sandık görevlilerine de kolaylıklar dileyerek okuldan ayrıldı.