Başkan Yalçın 17 Aralık şehitlerini andı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 17 Aralık 2016'da gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit olan askerleri rahmet ve minnetle andı.

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  • 16.12.2022 11:45
  • Güncelleme: 16.12.2022 12:10
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Başkan Yalçın 17 Aralık şehitlerini andı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 17 Aralık 2016’da gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit olan askerleri rahmet ve minnetle andı.

17 Aralık saldırısının 6. yıldönümünde bir mesaj yayımlayan Başkan Yalçın, vatanın bölme isteğinde olanların heveslerinin kursağında kalacağına dikkat çekerek; “Bu millet büyük millettir. Kalleşçe saldırılarla bölünüp parçalanacak bir millet değildir. 17 Aralık 2016’daki saldırıda 15 askerimizi şehit edenler ve işbirlikçileri hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklardır. Bu hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anarken gazilerimize de sağlıklı ve hayırlı uzun ömürler diliyorum. Vatan onlara minnettardır” ifadelerini kullandı.

İHA

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