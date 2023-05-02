Başkan Yalçın: “20 yılda Türkiye’nin geldiği yer 80 yıla bedeldir”

Talas Belediyesi Başkanı Mustafa Yalçın KayseRadar ve RadyoRadar’dan canlı olarak yayınlanan ‘Bunu Da Konuşalım’ programına konuk oldu. Gazeteci Erdinç Teğmen’in sorularını cevaplayan Başkan Yalçın, seçim süreci, Talas’ta yaptıkları çalışma ve projeler hakkında konuştu.

Milletvekilinin performansının önemli olduğunu dile getiren Başkan Yalçın, “Türkiye siyasi tarihinde Cumhuriyetin 100’ncü yılını kutluyoruz. 100 senedir AK Parti iktidara gelinceye kadar hükümetlerin ömrü ortalama 1,5 yıl olmuştur. 1,5 yıllığına iktidara gelen bir hükümet ne yapmaya çalışır sizce? Bu yerimden nasıl kalkmam, bu yerimde nasıl bir çalışma içine girerim diye düşünür. 1,5 yıllık adam oturduğu ile kalktığı bir olacak ne iş yapabilir, nasıl bir proje yönetebilir, Bugüne kadar hizmet edenlerden Allah razı olsun. Tüm milletvekillerimiz hizmet etmeye çalıştı. Bende uzun süredir belediyeci olduğum için yakın çalıştık. Haseki Bakanımız Çevre Şehircilik Bakanı olarak da görev yaptığı için son yıllarda şehrin abisi, şehrin büyüğü, şehirde de iş bitiren birisi olarak çok hizmeti geçti. Milletvekili liste başı beklenirken da feragat ederek kenara çekildi ama şu anda sahada görüyorum ki herhangi bir milletvekilinin en az 3-5 katı kadar çalışıyor. Hulusi Paşamızda liste başı olarak kabul gördü. Katıldığı bazı programlara bende katıldım Devletin bekasını, geleceğini, itibarını, vatan millet aşkını çok güzel işlediğini ve işin içinden biri olarak işlediği için de çok tesirli olduğunu gördüm. Listede bulunan her isim Kayseri’yi bilen insanlar. İthal adayları Türkiye’nin kırsalından değerlendirilme ürünü bir söz. Kırsaldan bakış. Milletvekilinin performansı önemli. Bekleyin bir çalışayım bakalım seviyorsanız dışlayın, eleştirin” ifadelerini kullandı.

‘BU SEÇİM ALIŞILAGELMİŞ SIRADAN BİR SEÇİM DEĞİL’

Bu seçim alışılagelmiş, sıradan bir seçim olmadığını söyleyen Başkan Yalçın, “Bunu bir büyüğünüz, abiniz, işin içinden gelmiş biri olarak söylüyorum. 8,5 yıl Türk bayrağını hazmedemeyen bir HDP vardı. Öbür türlü paraların ve kaynakların TDP yönetimi üzerinden daha aktarılmasıyla ilgili çok veririm. HDP eşittir PKK ‘dır. Atatürk’ün partisini bu kadar ayaklar altına alınmasına CHP’nin rıza göstermesini ben kabul edemiyorum. HÜDAPAR bir kere devlet düşmanı değil. Bayrak düşmanı değil. Yani HDP’yle aynı kefeye koymaya çalışmaları sadece orada patinaj yapmak için. Siz HÜDAPAR’ın herhangi bir kongresinde Atatürk’ün portresinin indirilip de Apo’nun ya da herhangi bir şeyin takıldığını gördünüz mü? HÜDAPAR’ın kongrelerinin tamamında Türk Bayrağı vardır. Şimdiye kadar 45 bin kişinin öldürüldüğü ve bebek katili namını aldığı terör örgütünün başıyla alakalı hiç kimse bir şey konuşmuyor” şeklinde konuştu.

‘ZİNCİRDERE 100. YIL MESİRE ALANI YARIN AÇILACAK’

Soğan hesabı yapmanın zamanı olmadığını ifade eden Başkan Yalçın, “Öğrenci bizden ekmek, aş, elektrik, su, bilgisayar istemiyor. Artık yüzme havuzu, bowling salonu istiyor. Bu memleketin kültür düzeyinden tutun ekonomisine kadar CHP çok fazla denendi. 20 yıldan beri eğitimden sağlığa Türkiye’nin geldiği yer diğer 80 yıla bedeldir. Türkiye’de ilk defa Türkiye Yüzyılı ismini kullanıp Zincirdere Türkiye Yüzyılı isimli tesisi olan belediyeyiz. 1960’lı yıllarda Zincirdere’ye bir sulama göleti yapılmış. Sulama göletleri doğal bir mecranın içerisine yapılır. Köylülerin kooperatifine veya köy muhtarlarına teslim edilince ve köy şehirleşince sulama kullanılamaz hale gelmiş. Metruk hale de yavaş yavaş dönüşmüş. Bu durum benimde kafama takılıyordu. Bizde burayı doğal yaşam alanı yapalım dedik. Dikkat ettiğimiz en önemli konuysa doğayı incitmemek. Yani oraya beton yığını bir şey yapmadık. Dere yataklarını orijinal haliyle bıraktık. Temizledik, önünü açtık. 50’nin üzerinde kamelya yaptık. Restoran, kafeler ve amfiler var. Orada ağaçlandırma da yaptık. Şimdilik 3 tane sandal koyduk ama o sandallarla gezme olmayacak. Sandallarla gezinti olmayacak çünkü su çamurlu ve akışkan. Bir tehlike arz etmesin istiyoruz. İnşallah yarın yani çarşamba günü saat 14:00’da açılışa bekliyoruz. Namağlup unvanıyla 3’üncü lige çıktı Talas Bal ekibimiz” şeklinde konuştu.

‘TÜRKÇE SANAT TARİHİ OKUMUŞ OLARAK BU OKULDAN USTALAR YETİŞECEK’

Mevlana Mahallesi nüfus yoğunluğu açısından Kayseri’nin en büyük mahallesi olduğunu dile getiren Başkan Yalçın, “Burada 22 bin metre karelik meydan parkı yapmak önemli. Bu park daha önceden yapılmış bir parkın yenilenmesidir. 18 bin metre kareydi, 22 bin metre kareye çıkardık. Biz bu parkı ulusal çapta meydan proje yarışması üzerinden yaptık. Türkiye genelinde 54 tane mimar, mühendis katıldı yarışmaya. Yarışmada birinci olan arkadaşın projesiyle yaptık. Şimdi Millet Bahçesi üzerinde çalışıyoruz. Jandarma’dan 100 bin metre kare olarak almıştık. 80 bin metre karesini direkt park, 20 bin metre karesini de okul olarak projesini hazırladık. 2 okulun inşaatı bitmek üzere. Spor ve inovasyon merkezi yaptık. Bugünlerde açacağız. Spor olarak Türkiye’nin lisanslı kurumlarındanız. Ayrıca Talas’ta 5 kütüphaneyi de önümüzdeki günlerde açacağız. Tarım Alanı verdiğimiz Talas Restorasyon Eğitim Merkezi’ni kurduk. Zincirdere’de 1900’lü yıllarda Ermeni yetimhanesi olarak yapılan bir bina var. O binayı biz aldık ve restore ettik. Bu bina restorasyon okulu olarak göreve başlayacak. Kayseri Üniversitesiyle birlikte eğitim verecek. Hem İngilizce hem Türkçe sanat tarihi okumuş olarak bu okuldan ustalar yetişecek. Biz taş ustalarını alıp daha üstün bir noktaya uluslararası sertifikaları sahip olmalarını sağlayacağız. Ahşap, demir, mermer ve taş restorasyon bölümleri olmak üzere 4 bölümde ders verilecek” diye konuştu.