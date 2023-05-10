Başkan Yalçın'a 'Çiftçiler Günü' sürprizi

Talaslı üreticiler, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle teşekkür ziyaretinde bulundu. Kırsal mahalle muhtarlarının da yer aldığı ziyarete 3 sevimli kuzu damga vurdu. Talas Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl destek için dağıttığı koyunlardan bu bahar doğan kuzular, sevimli görüntüleri ve tatlı melemeleriyle güne keyif kattı. Çiftçiler ziyarette ayrıca Başkan Yalçın’a yine o koyunlardan elde edilen süt, yoğurt ve peynirlerden hediye etti.

Mevlana Mahallesindeki Şeffaf Oda’da gerçekleşen ziyarette üreticiler Talas Belediyesi tarafından geçen yıl başlatılan “Koyunlarınız bizden üretim sizden” projesi çerçevesinde dağıtımı yapılan 270 küçükbaştan doğan ilk kuzuları Başkan Yalçın’a getirdi.

Üreticiye 12 milyonluk destek

Burada konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas’ta tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere 4 yılda 12 milyon TL’lik destekte bulunduklarını belirterek, “Koyun yıkama banyoluğundan kırkmaya, taş toplama makinesinden anıza direk ekim makinesine, kompost gübre makinesinden diğer tarım aletlerine varıncaya kadar geniş bir yelpazede çiftçilerimizin yanında olacak projelere imza attık” dedi.

“İsabetli bir iş olduğunu gördük”

Başkan Yalçın bunlara ilave olarak yapılan destekleri de anlatarak, “Ayrıca üreticilerimize koyun hibe ettik. Bilhassa korona döneminde çok iyi anlaşıldı ki çiftçi, yani gıda üreten olmazsa hayatın anlamı yok. O nedenle biz de çiftçilerimizin yanında olmamızın karşılığını görmüş olduk. İsabetli bir iş yapmış olduğumuzu anladık. Desteklerimizle verilen koyunlardan doğan kuzuları hediye ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Allah bereketini artırsın. Dünya Çiftçiler Gününüzü kutluyorum” diye konuştu.

Başkan Yalçın, Kayseri Üniversitesi ile birlikte yaptıkları Süt Evi Projesinden de bahsederek şunları söyledi: “Çiftçimizin elindeki sütün daha gerçek fiyatlarda değerlenmesini, aynı zamanda da üretilen doğal ürünlerin vatandaşımıza ulaştırılmasının da onurunu yaşıyoruz. Kayseri Üniversitemize, muhtarlarımıza ve bütün çiftçilerimize teşekkür ediyorum.”

“Çiftçiye olmayan destek verdi”

Mahallesindeki çiftçiler adına konuşan Çatakdere Muhtarı Seyit Ahmet Karabulut, “Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kırsal mahalledeki çiftçiye ve köylüye eline uzattı. Çiftçimize olmayan destekleri verdi. Mükemmel destekler verdi. Kırsala emeği çok. Bunlar yetmediği gibi geçen yıl bizlere koyun da dağıttı. Kuzularını, yoğurtlarını, sütlerini kendisine getirdik.” şeklinde konuştu.

“Başkanımız hep yanımızda”

Yazyurdu Muhtarı Kerem Belikbaşı da, “Başkanımız bizlere tarım makinelerinden fasulye, nohut, macar fiğ gibi tohum desteğine kadar çok destekte bulundu. Tarım ve hayvancılık konusunda başkanımız bizim hep yanımızda. Çok teşekkür ediyoruz kendisine.” ifadelerini kullandı.

“Destek verildiğinde sonuç ortada”

Kamber Mahallesinden üretici Ömer Özsoy, “Geçen yıl başkanımızın koyun desteğinden yararlanarak 20 küçükbaş almıştık. Şimdi de kuzuları başkanımıza getirdik. Bu konudaki desteklerinden dolayı belediyemizden de başkanımızdan da Allar razı olsun. Bize sağlanan bu desteği biz de emeğimizi ortaya koyarak üretim yaptık. Destek verildiğinde güzel sonuçlar ortaya çıkıyor.” şeklinde görüşlerini belirtti.

Konuşmaların ardından Başkan Yalçın, hibe koyunlardan doğan kuzuları çoğaltılmak üzere yeniden besicilere hediye ederken, üretilen peynir, yoğurt ve sütün tadına baktı.