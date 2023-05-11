Başkan Yalçın'a 'sessiz' teşekkür

Kayseri'deki işitme engelli spor kulübü dernekleri, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a kendilerine sağladığı desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

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  • 11.05.2023 13:11
  • Güncelleme: 12.05.2023 10:52
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Başkan Yalçın'a 'sessiz' teşekkür
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’deki işitme engelli spor kulübü dernekleri, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a kendilerine sağladığı desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Kayseri’de faaliyet gösteren 4 engelli spor kulübü Engelliler Haftası münasebetiyle Başkan Yalçın’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Kayseri Deniz İşitme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü, Erciyes İşitme Engelliler Spor Kulübü, Yunus İşitme Engelliler Spor Kulübü ve Kayseri İşitme Engelliler Spor Kulübü yönetici ve sporcuları hazır bulundu. Dernekler adına işaret diliyle konuşan Kayseri Deniz İşitme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ali Fidan, tercüman aracılığıyla Başkan Yalçın’a maddi ve manevi yardımlardan dolayı teşekkür etti. Fidan, geçen yıl Bursa ve Ankara’da düzenlenen yarışmalara katılmalarını sağladığı için de Başkan Yalçın’a şükranlarını aktardı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, engelli bireylerin toplumun vazgeçilmez unsurlarından olduğunu belirterek, her zaman yanlarında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların sonunda Kayseri Deniz İşitme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ali Fidan, bütün engeliler adına Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a plaket takdim etti.

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İHA

Kayseri Gündem
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