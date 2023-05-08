Başkan Yalçın'a Maraşlılardan 'gönül köprüsü' teşekkürü

Talas Belediyesinin 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden sonra bölgeye yaptığı yardımlar takdir gördü. Kahramanmaraşlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 'Vefa Buluşması'nda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a kendisi de Kahramanmaraşlı olan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi tarafından plaket verildi.

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  • 08.05.2023 14:11
  • Güncelleme: 08.05.2023 16:18
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Başkan Yalçın'a Maraşlılardan 'gönül köprüsü' teşekkürü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesinin 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden sonra bölgeye yaptığı yardımlar takdir gördü. Kahramanmaraşlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen ‘Vefa Buluşması’nda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a kendisi de Kahramanmaraşlı olan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi tarafından plaket verildi.

Kahramanmaraşlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin yanı sıra şehir protokolü ve Kayseri’de yaşayan Kahramanmaraşlılar katıldı.

Programın açılışında konuşan Kahramanmaraşlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Topal, depremin meydana geldiği andan itibaren desteklerini hiç kesmeyen Başkan Yalçın ve ekibine teşekkür etti. Elbistan’a kurulan 310 konteynerlik Talas Kent Yaşam Alanı’nın örnek bir uygulama olduğuna dikkat çeken Dernek Başkanı Topal, her yönüyle mükemmel bir yaşam alanı kurulduğuna işaret etti.

Teşekkür plaketini Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin elinden alan Başkan Yalçın, ‘Vefa Buluşması’ ile Kayseri’de yaşayan Kahramanmaraşlılarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti belirterek, “İlk günden itibaren yaraların sarılması adına yanında olduğumuz depremzede kardeşlerimize sağladığımız destekler için tarafıma takdim edilen plaketten dolayı Sayın Bakanıma ve kıymetli Kahramanmaraşlılara teşekkür ediyorum. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Çok uzun yıllardır bu şehirde birlikte yaşadığımız Kahramanmaraşlı kardeşlerimizle olan birlik ve beraberlimizi de daim eylesin” dedi.

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İHA

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