Başkan Yalçın'a Öğretmenler Günü'nde anlamlı ziyaret

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Şener Serim, Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Selçuk Erdem, görev yapan öğretmen ve öğrenciler Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı.

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  • 24.11.2023 16:30
  • Güncelleme: 24.11.2023 16:35
Başkan Yalçın'a Öğretmenler Günü'nde anlamlı ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Şener Serim, Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Selçuk Erdem, görev yapan öğretmen ve öğrenciler Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ı ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı.

Belediye başkanlık makamında gerçekleşen ziyaret sırasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Elmalı ve beraberindekiler Başkan Yalçın’a öğrencilerle çekilmiş fotoğraf hediye etti. Ziyarette ayrıca öğrenciler de Başkan Yalçın’a çiçek takdim etti. Hediyeler için teşekkür eden Başkan Mustafa Yalçın, öğretmenlere günün anısına kalem hediyesinde bulunurken öğrencilere de kitaptan oluşan set verdi. Ziyaret sırasında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Elmalı, Başkan Yalçın’ın daima eğitimcinin yanında olduğunun altını çizerek verdiği destekler için teşekkür etti.

Daha sonra konuşan Başkan Yalçın’da öğretmenliğin çok değerli bir meslek olduğunu hatırlatarak, yaşamı boyunca öğretmenliğin kendine kattığı birçok olumlu yönün olduğundan bahsetti. Başkan Yalçın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

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İHA

Kayseri Gündem
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