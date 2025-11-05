Başkan Yalçın'a 'Türk Dünyası Üstün Hizmet Ödülü'

14 ülkeden 54 yazar ve şairin katılımıyla gerçekleşen program, Türk dünyasının ortak değerlerini ve gönül birliğini Talas’ta buluşturdu. Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, dört gün boyunca devam etti.

İmdat Avşar’dan Vurgu

Etkinliğin genel koordinatörlüğünü üstlenen Türk Edebiyatı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Türk Dünyası Koordinatörü İmdat Avşar, Talas Belediyesi’nin büyük özverisiyle gerçekleşen bu etkinliklerin Türk dünyasının gönül köprülerini güçlendirdiğini ifade etti. Avşar, “İnşallah Turan ellerinin başka şehirlerinde de bu bayraklar dalgalanacaktır” dedi.

Ödül ve Onur

Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı, Yalçın’a ödülü takdim ettikten sonra, önceki dönem TÜRKSOY Genel Sekreteri ve Kırgızistan Kültür Bakanı Dusen Kasseinov, Başkan Yalçın’a çapan giydirerek Kazak Hanı ilan etti.

Başkan Yalçın, kendisine gösterilen bu özel jest ve verilen ödül için teşekkür etti.

Çapanın Anlamı

Orta Asya kültüründe çapan, devlet adamlarına, liderlere veya çok değer verilen misafirlere hediye edilen geleneksel bir kaftandır. Çapan giydirilmesi, saygı, onur, itibar ve liderlik göstergesi olarak kabul edilir.

Bu anlamlı etkinlik, Türk dünyasının kültürel zenginliklerini ve birlikteliğini bir kez daha gözler önüne serdi.