Başkan Yalçın, “Allah Kudüs’te sıkıntı çeken kardeşlerimizi sıkıntılarından kurtarsın”

Başkan Yalçın, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile birlikte Mevlana Sosyal Tesisinde düzenlenen iftarda yetimler ve aileleriyle buluştu. Burada konuşan Başkan Yalçın, çocukların önemine değinerek “Sizler bizim için kıymetlisiniz” dedi.

İsrail’in Ramazan ayında Mescidi Aksa’ya yönelik saldırıları hakkında konuşan Yalçın, “Ramazan gibi özel günlerde, sizin gibi gönlü güzel misafirlerimizin huzurunda Cenabı Allah’tan Kudüs’te, Mescidi Aksa’da sıkıntı çeken kardeşlerimizin yardımcısı olmasını diliyorum. Cenabı Allah onları her türlü sıkıntıdan kurtarsın, bize de hem onlara hem de depremzede gibi sıkıntıda olan kardeşlerimize yardımcı olma gayreti, feraseti, basireti versin” ifadelerini kullandı.

İHH’nın çalışmalarından da bahseden Başkan Yalçın, “İHH tüm dünyada, Türkiye’de, Kayseri’de ve Talas’ta güzel çalışmalara imza atıyor. Yetimlere ve depremzedelere sahip çıkmada gayretle çalışıyor. Mavi Marmara gemisiyle yola çıkıp şehit düşenlerden birisi olan Furkan Doğan da Reşadiye Mahallemizden ve buraya defnedildi. Bu vesile ile tüm Mavi Marmara şehitlerimizi de bir kez daha rahmetle anıyorum” diye konuştu.

Başkan Yalçın konuşmasının ardından çocuklara çeşitli oyuncaklardan oluşan hediyeler verdi.