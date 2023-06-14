Başkan Yalçın: “Çocuklara ufak dokunuşlar büyük sonuçlar getirdi”

Talas Belediyesi koordinesinde Talas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ille işbirliği halinde ilçenin kırsal mahallelerinde eğitim gören öğrencilere yönelik düzenlenen kültür turları takdir topladı. Talas Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı ve kırsal mahallelerdeki okulların yöneticileri, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a ‘teşekkür’ ziyaretinde bulundu.

Başkanlık toplantı salonundaki ziyarette konuşan Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Elmalı, “Sizin desteğinizle kırsaldaki öğrencilerimiz sosyal kültürel faaliyetlerle hem Mazakaland’a eğlenip hayvanat bahçesini gördü hem de şehirdeki müzeler ile Zincidere 100. Yıl Mesire Alanını tanıdı. Böylelikle Talas’ın tanıtımında da bulunmuş olacaklar. Sizin desteğinizi her zaman net şekilde görüyoruz. Fiziki çalışmaları yakinen takip ediyoruz. Öğretmen olmanız hasebiyle de eğitime gösterdiğiniz önemi net şekilde hissediyoruz. Desteklerinizle farkı görüyoruz. Öğrencilerimize kültürel gezilerin bizi çok memnun etti. İdarecilerimizle bu konu hakkında teşekkür etmeye geldik. En ufak derdimiz olsa başkanımız var diyoruz. Her türlü desteği veriyorsunuz. Allah razı olsun. Sizin destekleriniz bizi güçlü kılıp motive ediyor” ifadelerini kullandı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise kırsaldaki çocukları sporda, sanatta, müzikte hangi konuda olursa olsun kabiliyetli olanları tespit etmek gerektiğini vurguladı. Yalçın, “Çocuklarımıza ne kadar iyi bir eğitim verirsek dünya ülkeleri arasında bir yerimiz olur. Kırsaldaki tarım ve hayvancılığın değeri korona döneminde anlaşıldı. Bu da kırsaldaki insanın desteklenmesi demek. Hiç kimse zor şartlarda doğmak istemez. İbni Haldun coğrafya kaderdir der. O halde herkes coğrafyasında mutlu olmanın yoluna bakacak. Biz de onlara destek oluyoruz. Sağlık, eğitim, ulaşım, haberleşme gibi birçok konuda şartlar iyi olursa neden şehre gelinsin. Tersine dönüş artık başladı. İnşallah çocuklarımız eğitimi de aldı mı ülkemiz daha güzel olur. Kırsalımızdaki sporda, sanatta, müzikte hangi konuda olursa olsun kabiliyetli çocuklarımızı tespit etmek gerekir. Azıcık bir dokunuşla çocuklarımızın neler olabileceği görülüyor. Bu tip programlarımızı artırarak devam edeceğiz” dedi. Çocuklara yönelik bir hedefinden daha bahseden Yalçın, “Müzelere gidemeyen çocuklarımız için dijital müzecilik gibi bir hayalim var. İnşallah bunu gerçekleştirdiğimizde çocuklarımız oralara gitmeden görür. Bir fırsatı bulup gitmek isteyen de gidebilir” şeklinde konuştu.

‘MAZAKALAND GEZİLERİ ÇOK GÜZEL OLDU’

Ziyarette konuşan Kepez Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ahmet Gültekin de, Başkan Yalçın sayesinde çocukların ilk defa gördükleri yerler olduğunu söyledi. Çömlekçi Ortaokulu Müdürü Görkem Gökbey ise, “Hayvanat bahçesi, müzeler ve Mazakaland gezileri çok güzel oldu. Velilerimizin de selamları var, duacılar. Okulumuzu da çok desteğiniz oldu. Ramazan’da etkinlikler yapıldı. Çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Kültürel gezilerden mükemmel geri dönüşler aldıklarını kaydeden Kamber Ortaokulu Müdürü Ali Batuhan Özyakar, “Desteğiniz her zaman arkamızda, çok teşekkür ediyoruz. Diğer ilçelerdeki arkadaşlarımız da bize sizin gibi öğretmen bir başkana sahip olduğumuz için çok şanslı olduğumuzu söylüyor” ifadelerini kullandı.

Sakaltutan Yeni Ufuklar Ortaokulu Müdürü İsmail Kılıç ise şunları söyledi: “Müzeler Haftası etkinliğinde birkaç şiirle anlayabilen çocuklardan müze görmüş çocuklara geçtik. Böyle bir belediye desteği için çocuklarımız çok şanslı”