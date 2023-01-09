Başkan Yalçın'dan 'Çalışan Gazeteciler Günü' Mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

PAYLAŞ
  • 09.01.2023 11:43
  • Güncelleme: 09.01.2023 13:42
  • 41
Başkan Yalçın'dan 'Çalışan Gazeteciler Günü' Mesajı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında gazetecilik mesleğinin önemine dikkat çeken Başkan Yalçın, zorlu şartlar altında dahi bu önemli görevi yerine getiren basın mensuplarının her türlü takdiri hak ettiğini kaydetti. Başkan Yalçın mesajında gazeteciliğin zor olmakla birlikte aynı zamanda sorumluluğu büyük bir meslek olduğuna vurgu yaparak; “Gazetecilik, halkın gözü ve kulağı olan ve bu haliyle kamuoyunun haber alma hakkını yerine getiren önemli bir meslektir. Elinde fotoğraf makinesi veya kamerasıyla soğuk sıcak, yağmur çamur, gece gündüz demeden zor şartlarda haber peşinde koşan muhabirinden sayfasını çizen, görüntüsünü montajlayan ekibe kadar bütün basın mensupları gerçekten önemli bir işe imza atmaktadır. Her türlü sıkıntıya rağmen bin bir güçlükle gazete çıkaranların, yayıncılık yapanların çabaları alkışı hak etmektedir. Bu vesile ile gazeteci arkadaşlarımızı tebrik ediyor, Çalışan Gazeteciler Günü’nün mesleki açıdan olumlu gelişmelere vesile olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Rektör Altun: 'Sürdürülebilir üniversite ekosistemi oluşturacağız'

Rektör Altun: 'Sürdürülebilir üniversite ekosistemi oluşturacağız'

Altın rekor üstüne rekor kırıyor

Altın rekor üstüne rekor kırıyor

Milletvekili Ataş: 'İyi parti iktidarında gazeteciler tarafsız, özgür gazetecilik yapabilecekler'

Milletvekili Ataş: 'İyi parti iktidarında gazeteciler tarafsız, özgür gazetecilik yapabilecekler'

CHP Kayseri İl Başkanlığı seçiminde gergin anlar

CHP Kayseri İl Başkanlığı seçiminde gergin anlar

Büyükşehir KAYMEK'ten İstiklal Marşı Okuma Yarışması

Büyükşehir KAYMEK'ten İstiklal Marşı Okuma Yarışması

Başkan Özdoğan: 'Basın günlük hayatın vazgeçilmez ögesidir'

Başkan Özdoğan: 'Basın günlük hayatın vazgeçilmez ögesidir'

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

4
İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İnfaz koruma memuru ölü bulundu

5
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri'de 3 ayrı programa katılacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri’de 3 ayrı programa katılacak

6
İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Adayı Şener: 'Partimizi daha ileriye taşımak için adayım'

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Adayı Şener: “Partimizi daha ileriye taşımak için adayım”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Develi Belediyesi'nden personel maaşlarına yüzde 65 zam

Develi Belediyesi’nden personel maaşlarına yüzde 65 zam

Büyükşehir meclis üyelerine ulaşım brifingi

Büyükşehir meclis üyelerine ulaşım brifingi

DAHA FAZLA
Büyükşehir meclisi, 2023 yılının ilk toplantısını yaptı

Büyükşehir meclisi, 2023 yılının ilk toplantısını yaptı

CHP'de olaylı seçim: Parti üyeleri yeni seçilen başkanı istifaya davet etti

CHP'de olaylı seçim: Parti üyeleri yeni seçilen başkanı istifaya davet etti

'Kuş cenneti' buz tuttu

'Kuş cenneti' buz tuttu

Vali Gökmen Çiçek: 'Kayseri'mize büyük katkıları olduğuna inandığım basınımızın çaba ve gayretleri büyük önem taşımaktadır'

Vali Gökmen Çiçek: 'Kayseri'mize büyük katkıları olduğuna inandığım basınımızın çaba ve gayretleri büyük önem taşımaktadır'

Başkan Yalçın: 'Basın mensuplarına destek olmak hepimizin görevidir'

Başkan Yalçın: 'Basın mensuplarına destek olmak hepimizin görevidir'