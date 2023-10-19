Başkan Yalçın'dan 'Muhtarlar Günü' Mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

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  • 19.10.2023 10:19
  • Güncelleme: 19.10.2023 14:36
Başkan Yalçın'dan 'Muhtarlar Günü' Mesajı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında muhtarların yerel yönetimlerin en yakın paydaşları olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın; “Muhtarlarımız, bizim mahallelerdeki gören gözümüz, işiten kulağımızdır. Vatandaşla belediye arasındaki köprümüzdür. Onlarla birlikte mahallelerimize en isabetli, en gerekli hizmet ve yatırımları ulaştırma imkânı buluyoruz. Bu vesile ile başta Talasımızın mahalle muhtarları olmak üzere tüm muhtarlarımızın gününü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

İHA

Kayseri Gündem
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Başkan Yalçın'dan 'Muhtarlar Günü' Mesajı

Başkan Yalçın'dan 'Muhtarlar Günü' Mesajı

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