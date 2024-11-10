Başkan Yalçın'dan 10 Kasım mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Yalçın'dan 10 Kasım mesajı
Kayseri GündemEditör

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 86. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Atatürk’ün 20. yüzyılın en büyük devlet adamlarından birisi olduğunu belirten Başkan Yalçın, yokluklar ve sıkıntılar içerisinde kurduğu devletin ilelebet yaşayacağına vurgu yaparak, “Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 86. Yıldönümünde saygıyla ve minnetle anıyoruz. O, bir askeri deha olmakla birlikte 20. yüzyılın en büyük devlet adamlarından birisidir. Kurtuluş savaşında askeri dehasını konuşturan Atatürk, sonrasında kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ile de devlet adamlığını ve liderliğini ortaya koymuştur. O’nun kurduğu cumhuriyet, bugün 100. yılını aşmış ve dünyanın saygın devletleri arasındaki yerini almıştır. Ebediyete intikalinin 86. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha rahmetle anıyor ve duygularımı şu veciz ifadesi ile sonlandırıyorum: ‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır.”

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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