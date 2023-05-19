Başkan Yalçın'dan 19 Mayıs'a Özel İsmail Hakkı Durusu Belgeseli

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri'nin bilinmeyen değeri, Bandırma Vapuru Kaptanı İsmail Hakkı Durusu'yu anlatan bir belgesel hazırlattı.

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  • 19.05.2023 14:09
  • Güncelleme: 19.05.2023 18:01
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Başkan Yalçın'dan 19 Mayıs'a Özel İsmail Hakkı Durusu Belgeseli
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri’nin bilinmeyen değeri, Bandırma Vapuru Kaptanı İsmail Hakkı Durusu’yu anlatan bir belgesel hazırlattı.

19 Mayıs 1919’da Atatürk’ü Samsun’a çıkartan Bandırma Vapuru’nun Talas Zincidereli kaptanı İsmail Hakkı Durusu’yu anlatan 22 dakikalık belgesel, Talas Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde ilk kez gösterildi. Tarihi belgelere dayanan belgeselde hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hem de İsmail Hakkı Durusu’nun Samsun’a görevlendirilmeleri ayrıntılı olarak ele alınıyor. Dönemin belge ve görüntüleriyle birlikte İsmail Hakkı Durusu’nun yakınlarının hatıralarının yer aldığı belgeselde ayrıca konunun uzmanlarının görüşleriyle birlikte ilk kez yayınlanan ses kayıtları da bulunuyor. Hazırlanan belgeselde Bandırma Vapuru’nda Atatürk ile birlikte Samsun’a giden bir diğer Kayserili olan Tabip Yüzbaşı Behçet Adil Bey’in (Feyzioğlu) kendi ses kaydıyla İsmail Hakkı Durusu ile tanışma anına da yer veriliyor. “Karargah kumandanımız Mustafa Kemal Paşa vapur kaptanının yanına gitmiş, kaptanın Kayserili olduğunu haber alınca bana haber yolladı. ‘Doktor gel hemşehrini buldum burada’ diye. Ben de çıktım kaptanın yanına. Kayseriliymiş kaptan. 20 seneden beri bu denizlerde kaptanlık edermiş. ‘Acaba bu dalgalar, fırtına azacak mı daha ileri gittikçe?’ diye sordum. ‘Bunlar efendim, geçmiş bir fırtınanın ulu dalgaları. Artık bundan sonra fırtına olmaz’ diye cevap verdi.” dediğini anlatan Feyzioğlu, İsmail Hakkı Durusu’nun tecrübeli bir kaptan olduğuna işaret ediyor.

Belgeselin son bölümünde yapılan çalışmanın önemine dikkat çeken Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İsmail Hakkı Durusu’nun Talas’ın ve Kayseri’nin çok bilinmeyen bir değeri olduğuna işaret ederek, “İsmail Hakkı Durusu, İstiklal Mücadelemizin ilk kahramanlarından birisidir. Atatürk’ü Samsun’a götüren geminin Bandırma olduğu bilinir de kaptanının İsmail Hakkı Durusu olduğu bilinmez. ‘Efendi Kaptan’ın Talas’ın Zincidere’den olduğu ise hiç bilinmez. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını yaşadığımız şu günlerde bu kahramanın adını ve mücadelesini duyurmak bizim için bir görev oldu. Güzel ve önemli bir çalışma ortaya çıktı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Zincidere’nin, Talas’ın ve Kayseri’nin gururu İsmail Hakkı Durusu’yu ve bütün milli mücadele kahramanlarını bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.” ifadelerine yer verdi.

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İHA

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