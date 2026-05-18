Başkan Yalçın'dan 19 Mayıs Mesajı

Mesajında Kurtuluş Savaşı’nın zorlu şartlarına dikkat çeken Başkan Yalçın, milletin gösterdiği azim, inanç ve kararlılığın bugün de gelecek nesillere ilham verdiğini belirtti.

Başkan Yalçın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda yakılan bağımsızlık meşalesinin adıdır. Bundan tam 107 yıl önce Samsun’da başlayan kutlu yürüyüş, milletimizin inancı ve fedakârlığıyla zafere ulaşmıştır. Milli Mücadele’nin sembol anlarından biri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkışı sırasında vapurun kaptanlığını hemşehrimiz Zincidereli İsmail Hakkı Durusu’nun yapmış olması da bizler için ayrı bir gurur vesilesidir. Allah milletimize milli mücadele yıllarındaki o zorlu günleri bir daha yaşatmasın. Bu vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve kahraman Efendi Kaptan İsmail Hakkı Durusu’nu saygıyla yad ediyorum.”

Başkan Yalçın ayrıca, Talas Belediyesi tarafından hazırlanan "Efendi Kaptan İsmail Hakkı Durusu" belgeselinin iki yıl önce izleyiciyle buluştuğunu hatırlatarak, belgeselin Talas Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından resmi YouTube kanalı (https://www.youtube.com/watch?v=03q__TlWoLg&t=311s) üzerinden izlenebileceğini sözlerine ekledi.