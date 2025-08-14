Başkan Yalçın'dan 24.Yıl Mesajı

Başkan Yalçın mesajında şu görüşlere yer verdi: "14 Ağustos 2001’de milletimizin inancı ve duasıyla yola çıkan AK Parti, bugün 24 yaşında. AK Parti, kurulduğu günden bu yana Türkiye’ye kazandırdığı eserler, milletimizin gönlünde kurduğu yer ve geleceğe dair ortaya koyduğu vizyon ile ülkemizin hizmet yolculuğunda bir dönüm noktası olmuştur.

Bizler de bu büyük davanın Talas’taki temsilcileri olarak, AK Parti’nin eser ve hizmet anlayışını ilçemizin her köşesine taşımaktan onur duyuyoruz. Talas’ımızın yollarından parklarına, sosyal tesislerinden kültür yatırımlarına kadar her bir projemiz, bu vizyonun bir yansımasıdır.

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 24 yıldır olduğu gibi bugün de "Millete hizmet Hakk’a hizmettir" anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz.

Kuruluşundan bugüne partimize emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza, dava arkadaşlarımıza ve en önemlisi bize güvenen kıymetli Talaslı hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum.

AK Parti’mizin 24. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Daha güçlü bir Türkiye ve daha güzel bir Talas için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz."