Başkan Yalçın'dan 24.Yıl Mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti'nin 24. Kuruluş yıldönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Yalçın'dan 24.Yıl Mesajı

Başkan Yalçın mesajında şu görüşlere yer verdi: "14 Ağustos 2001’de milletimizin inancı ve duasıyla yola çıkan AK Parti, bugün 24 yaşında. AK Parti, kurulduğu günden bu yana Türkiye’ye kazandırdığı eserler, milletimizin gönlünde kurduğu yer ve geleceğe dair ortaya koyduğu vizyon ile ülkemizin hizmet yolculuğunda bir dönüm noktası olmuştur.

Bizler de bu büyük davanın Talas’taki temsilcileri olarak, AK Parti’nin eser ve hizmet anlayışını ilçemizin her köşesine taşımaktan onur duyuyoruz. Talas’ımızın yollarından parklarına, sosyal tesislerinden kültür yatırımlarına kadar her bir projemiz, bu vizyonun bir yansımasıdır.

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 24 yıldır olduğu gibi bugün de "Millete hizmet Hakk’a hizmettir" anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz.

Kuruluşundan bugüne partimize emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza, dava arkadaşlarımıza ve en önemlisi bize güvenen kıymetli Talaslı hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum.

AK Parti’mizin 24. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Daha güçlü bir Türkiye ve daha güzel bir Talas için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz."

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Bünyan'da damlama sulama ile ay çekirdeği üretiminde fenolojik gözlem yapıldı
Bünyan’da damlama sulama ile ay çekirdeği üretiminde fenolojik gözlem yapıldı
Rektör Altun, Anadolu Buluşmaları'nda 'Ailenin Geleceği' sempozyumunda konuştu
Rektör Altun, Anadolu Buluşmaları'nda 'Ailenin Geleceği' sempozyumunda konuştu
Başkan Yalçın, 'Ailenin Geleceği' sempozyumuna katıldı
Başkan Yalçın, ‘Ailenin Geleceği’ sempozyumuna katıldı
Kamu Sen İl Temsilcisi Sıdar: 'Kamu İşvereni, gerçekçi bir artış önerisi sunmak zorundadır'
Kamu Sen İl Temsilcisi Sıdar: “Kamu İşvereni, gerçekçi bir artış önerisi sunmak zorundadır”
Ekolojik Pazar 13'üncü kez açılıyor
Ekolojik Pazar 13’üncü kez açılıyor
19.Anadolu Buluşması'nda konuşan Bakan Göktaş: 'Ailemiz Geleceğimizdir'
19.Anadolu Buluşması'nda konuşan Bakan Göktaş: 'Ailemiz Geleceğimizdir'
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!