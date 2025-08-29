Başkan Yalçın'dan 30 Ağustos Mesajı

Başkan Yalçın mesajında şu ifadelere yer verdi:

“30 Ağustos 1922, Türk milletinin küllerinden yeniden doğarak istiklâlini tüm dünyaya ilan ettiği gündür. Bu zafer, iman dolu yüreklerin, vatan aşkıyla çarpan gönüllerin ve birlik olmanın nelere kadir olduğunun en büyük göstergesidir. Bizlere düşen, ecdadımızın canıyla, kanıyla koruduğu bu vatanı aynı azim ve kararlılıkla gelecek nesillere aktarmaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyor; aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yürekten kutluyorum.”

“MİLLETİMİZİN COŞKUSUNU ETKİNLİKLERİMİZLE BÜYÜTTÜK”

Mesajında Zafer Haftası etkinliklerine de değinen Başkan Yalçın, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Talas Belediyesi olarak bu yıl ‘Malazgirt’ten Dumlupınar’a Zafer Haftası’ programlarımızla hemşehrilerimizi aynı gönül ikliminde buluşturduk. Konserlerle, söyleşilerle, kültürel ve sanatsal etkinliklerle tarihimizin şanlı sayfalarını yeniden yaşadık. En önemlisi de özellikle gençlerimiz bu kutlu zaferin hangi fedakârlıklarla kazanıldığını daha yakından gördü, hissetti. Her programda gördüğümüz coşku ve heyecan, bizlere milletimizin bu ruhu hiçbir zaman kaybetmediğini bir kez daha göstermiş oldu. Bu vesileyle tüm hemşehrilerime katılımlarından dolayı teşekkür ediyor, Zafer Bayramımızın coşkusunu hep birlikte yaşamaktan büyük onur duyduğumu ifade etmek istiyorum.”