Başkan Yalçın'dan 'adaylık' açıklaması

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "adaylık" konusunda yaptığı açıklamada, “Burası, başka yer veya hiç. Genel merkezimiz neyi uygun görürse biz o noktada devam ederiz” dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Kıbrıs Barış Harekatı’nda önemli rol oynayan ve Talas’ta bulunan Zincidere Komando Tugayı’ndaki anıların bulunduğu kitabı tanıtan Yalçın, KKTC’nin 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun Kayseri’ye geleceğini kaydetti. Yalçın, “Kıbrıs’a ilk ayak basan komandolar Kayseri Komando Tugayı. Bu tugayda Talas’ta. Kıbrıs’ta savaşmış, gazi olmuş gazilerimizi bu kitapta topladık. Bizim için güzel bir anı. Fotoğraflar var, anılar var. KKTC’nin 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da Kayserili. Ona bu kitaptan gönderdim ve onu davet ettim. Ocak ayında gelme ihtimali çok kuvvetli. Bu kitabın hem tanıtımı hem paylaşımı hem de gazilerimizle ortam paylaşacak. O da “Bende uzun zamandır Kayseri’ye gelmek istiyordum, gelmek isterim” demiş. Bizim davetlimiz olarak gelecek” dedi.

“Korona ve depremde iyi bir sınav verdik”

5 yıllık belediye başkanlığı döneminde korona ve depremi yaşadıklarını kaydeden Başkan Yalçın, bu süreçlerde iyi bir sınav verdiklerini kaydederek, “Korona ve deprem bizim sırtımızdan geçti. Çok şükür iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Korona dönemi çok uğraştırdı. Sağlıkçılarımızın çok emeği var ama personelimiz de çok fazla emek verdi. İhtiyaçlarını aldık, çöplerini aldık. Koronadan önce hocamız bize bunu anlattı. Daha Türkiye’de korona yokken bütün işi durdurdum, ilaç ve maske alın dedim. 40 kuruşa aldığımız maske 4 TL’ye çıkmıştı. Vatandaşa sürekli ücretsiz maske dağıttık. Her tarafı ücretsiz dezenfekte ettik. O ilaçları çok ucuza aldık. İsteyen vatandaşlarımızın evlerini ilaçladık. Bu süreç sadece benim değil, bütün belediye başkanı arkadaşlarımızın sırtından geçen zorlu bir süreçti. Kafa kaldırmadan korona ve depremle ilgili çalışarak geçirdik” ifadelerini kullandı.

“Borçsuz belediye olmaz”

Yalçın, “Bir tüccarın borcu mutlaka olur ama raftaki malı onu karşılıyorsa o borç değildir. Borçsuz belediye olmaz. Bizim bu borcu 10 kere kapatacak paramız var. Bu bir ticaret hamlesi. O param dursun da İller Bankası’ndan borç alarak bunu yaparsam kardayım. Seçmene saygımdan, Talas’a saygımdan dolayı elimizdeki çok değerli malları satmaya imtina ediyorum. Kimse “Seçime giderken bir şeyler oluyor” demesin diye. Kepez’e okul yaptıracağız. Bunu yaptırmak Talas Belediyesinin görevimi. Kepez’de çocuklar bordum katında üzerlerine su akarak eğitim yapıyor. 600’e yakın öğrenci var. Aileleri tarım ve hayvancılık yapıyor. Kırsala sahip çıkmayan, kenti yönetemez. Korona da yediklerimizi kim yaptı. Herkes yattı, köylüler yaptı. Ben orada okullarını, ulaşımını, sağlığını sağlama alarak tutmazsam kim yapacak. Bu bilinçle borçlandım ve yapıyorum. Bunlar borç değil. Bunlara sıradan bir muhasebe lafıyla borç denilmez. Borcun tanımını çok iyi yapmak lazım. Anlamayan adama anlatmak zor oluyor. Talas kendine 2-3 defa yetecek bir güce sahip. Borçlanacağım ama bir sonraki yıl onu düzeltmek için hesabımı ona göre yapacağım” diye konuştu.

“Burası, başka yer veya hiç. Genel merkezimiz neyi uygun görürse biz o noktada devam ederiz”

31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerdeki adaylık konusuna değinen Yalçın, “Belediye başkanı olanlara genel merkezimiz doğal aday adayısınız dedi, dilekçe olmadı. MHP’den 2 tane aday adayı oldu. Aday değilim demedim. Aday olup olmayacağımı genel merkez söyleyecek. Biz hepsine hazırız. Burası, başka yer veya hiç. Genel merkezimiz neyi uygun görürse biz o noktada devam ederiz. Hayırlısı neyse o olsun” şeklinde konuştu.