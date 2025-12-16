Başkan Yalçın'dan Akabe Kitabevi'ne Tebrik

İstanbul 42. Tüyap Kitap Fuarına katılan 'kitap dostu' Başkan Mustafa Yalçın, Türkiye Yayıncılar Birliiği Onur Ödülüne layık görülen Kayseri Akabe Kitabevi sahibi Esat Ayata ve oğlu Enes Ayata'yı tebrik etti.

Başkan Yalçın'dan Akabe Kitabevi'ne Tebrik

Kayseri'nin kitap ve kültür adamı Talas Belediye başkanı Mustafa Yalçın Kayseri'nin adüllü katabevi Akabe Kitabevi ve sahibini övgüyle yadetti.

Başkan Yalçın yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

‘Kadim dostum, şehrimizin mümtaz siması Akabe Kitabevi sahibi Esat Ayata’yı TUYAP 42. İstanbul Kitap Fuarı’nda ziyaret ederek, layık görüldüğü Türkiye Yayıncılar Birliği Onur Ödülü’nden dolayı tebrik ettim. Başarılarının devamını diliyorum.’

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Erciyes Üniversitesi'nin 2026 bütçesi belli oldu
Erciyes Üniversitesi’nin 2026 bütçesi belli oldu
Elvan Öztürk, 'Madde bağımlılığı bir nesli hedef alan en sessiz tehditlerden biridir'
Elvan Öztürk, “Madde bağımlılığı bir nesli hedef alan en sessiz tehditlerden biridir”
Hunat Cami Restorasyonu için müjdeli haber
Hunat Cami Restorasyonu için müjdeli haber
Belediyeler Kışa Hazır: Melikgazi Belediyesi Yoğun Kar Yağışına Karşı Önlemlerini Aldı
Belediyeler Kışa Hazır: Melikgazi Belediyesi Yoğun Kar Yağışına Karşı Önlemlerini Aldı
Hulusi Akar'a Gençlerden Yoğun İlgi
Hulusi Akar'a Gençlerden Yoğun İlgi
Sümer köprüsünde intihar girişiminde bulunan vatandaş ikna edildi
Sümer köprüsünde intihar girişiminde bulunan vatandaş ikna edildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!