Başkan Yalçın'dan Akabe Kitabevi'ne Tebrik
İstanbul 42. Tüyap Kitap Fuarına katılan 'kitap dostu' Başkan Mustafa Yalçın, Türkiye Yayıncılar Birliiği Onur Ödülüne layık görülen Kayseri Akabe Kitabevi sahibi Esat Ayata ve oğlu Enes Ayata'yı tebrik etti.
Kayseri'nin kitap ve kültür adamı Talas Belediye başkanı Mustafa Yalçın Kayseri'nin adüllü katabevi Akabe Kitabevi ve sahibini övgüyle yadetti.
Başkan Yalçın yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
‘Kadim dostum, şehrimizin mümtaz siması Akabe Kitabevi sahibi Esat Ayata’yı TUYAP 42. İstanbul Kitap Fuarı’nda ziyaret ederek, layık görüldüğü Türkiye Yayıncılar Birliği Onur Ödülü’nden dolayı tebrik ettim. Başarılarının devamını diliyorum.’