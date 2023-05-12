Başkan Yalçın'dan Anneler Günü Mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, anne sevgisini kalplerinde yaşatabilenler için yılın her gününün özel olduğunu söyledi.

PAYLAŞ
  • 12.05.2023 12:27
  • Güncelleme: 12.05.2023 14:41
  • 48
Başkan Yalçın'dan Anneler Günü Mesajı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, anne sevgisini kalplerinde yaşatabilenler için yılın her gününün özel olduğunu söyledi.

Anneler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Başkan Yalçın, anneliğin apayrı bir duygu olduğuna dikkat çekerek, “İnancımızda cennetin, annelerin ayakları altında olduğu belirtilir anneliğin ne kadar yüce bir vasıf olduğuna dikkat çekilir. Yuvalarımızın huzur ve mutluluğunda, nesillerimizin yetişmesinde annelerimizin yeri asla göz ardı edilemez bir gerçektir. Bu nedenle annelik çok kutsal bir vasıftır. Anne sevgisini kalplerinde yaşatabilenler için yılın bir günü değil her günü Anneler Günüdür. Bu vesile ile bütün annelerimizin anneler gününü tebrik ediyor, hayırlı uzun ömürler diliyorum” sözlerine yer verdi.

Mesajında şehit annelerine de ayrı bir parantez açan Başkan Yalçın, “Evlatlarını bu vatan için toprağa vermiş değerli annelerimizi de hayırla yâd ediyor, ellerinden öperek günlerini kutluyorum” ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Hulusi Paşa'nın her ziyareti miting havasında

Hulusi Paşa'nın her ziyareti miting havasında

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

AGÜ'de Engelliler Haftası kutlandı

AGÜ'de Engelliler Haftası kutlandı

TDP Türkiye Değişim Partisi de Ak Parti'ye katıldı

TDP Türkiye Değişim Partisi de Ak Parti'ye katıldı

TDP Kayseri teşkilatı, topluca AK Parti'ye katıldı

TDP Kayseri teşkilatı, topluca AK Parti’ye katıldı

Memleket Partili Atasun, Baki Ersoy lehine adaylıktan çekildi

Memleket Partili Atasun, Baki Ersoy lehine adaylıktan çekildi

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

4
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’ye ne zaman gelecek?

5
Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

6
Develi Kaymakamlığına Enes Emircan Buyuran görevlendirildi

Develi Kaymakamlığına Enes Emircan Buyuran görevlendirildi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de deprem yorgunu konut fiyatları düşüşte

Kayseri’de deprem yorgunu konut fiyatları düşüşte

Kızılay Başkanı Kerem Kınık nihayet istifa etti

Kızılay Başkanı Kerem Kınık nihayet istifa etti

DAHA FAZLA
Ayşe Böhürler, Kayseri'nin vizyonunu temsil etmeye aday

Ayşe Böhürler, Kayseri'nin vizyonunu temsil etmeye aday

Misafir anne, oğlunun evinde ölü bulundu

Misafir anne, oğlunun evinde ölü bulundu

Depremzedeler için 'Yaza Merhaba' etkinliği düzenlendi

Depremzedeler için 'Yaza Merhaba' etkinliği düzenlendi

Bakan Akar, 'Taş Mektep'lilerle buluştu

Bakan Akar, 'Taş Mektep'lilerle buluştu

Kazanan Kayseri, Kazanan Türkiye Olsun

Kazanan Kayseri, Kazanan Türkiye Olsun