Başkan Yalçın'dan Anneler Günü Mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, anne sevgisini kalplerinde yaşatabilenler için yılın her gününün özel olduğunu söyledi.

Anneler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Başkan Yalçın, anneliğin apayrı bir duygu olduğuna dikkat çekerek, “İnancımızda cennetin, annelerin ayakları altında olduğu belirtilir anneliğin ne kadar yüce bir vasıf olduğuna dikkat çekilir. Yuvalarımızın huzur ve mutluluğunda, nesillerimizin yetişmesinde annelerimizin yeri asla göz ardı edilemez bir gerçektir. Bu nedenle annelik çok kutsal bir vasıftır. Anne sevgisini kalplerinde yaşatabilenler için yılın bir günü değil her günü Anneler Günüdür. Bu vesile ile bütün annelerimizin anneler gününü tebrik ediyor, hayırlı uzun ömürler diliyorum” sözlerine yer verdi.

Mesajında şehit annelerine de ayrı bir parantez açan Başkan Yalçın, “Evlatlarını bu vatan için toprağa vermiş değerli annelerimizi de hayırla yâd ediyor, ellerinden öperek günlerini kutluyorum” ifadelerini kullandı.