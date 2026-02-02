Başkan Yalçın'dan Berat Kandili Mesajı

Berat Kandili’nin rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar aralandığı müstesna gecelerden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Berat Kandilimiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak bu kutlu geceyi hayırlara vesile kılsın. İslam âlemi olarak zor ve sancılı günlerden geçtiğimiz bu süreçte, bu mübarek gecenin huzura, sükûnete ve kardeşliğe açılan bir kapı olmasını diliyorum. İnanıyorum ki bu gece, tüm İslam âlemi hem kendisi için af ve afiyet dilerken hem de insanlığın selameti için dualar edecektir. Rabbim edilen tüm duaları kabul buyursun.”

Başkan Yalçın, mesajının sonunda ise, “Başta Talaslı hemşehrilerim olmak üzere, tüm İslam âleminin Berat Kandili’ni tebrik ediyor; bu mübarek gecenin birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirmesini diliyorum.” ifadelerine yer verdi.