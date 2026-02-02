Başkan Yalçın'dan Berat Kandili Mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Berat Kandili münasebetiyle yayımladığı mesajda, bu mübarek gecenin affa, bağışlanmaya ve manevi arınmaya vesile olmasını temenni etti.

Başkan Yalçın'dan Berat Kandili Mesajı

Berat Kandili’nin rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar aralandığı müstesna gecelerden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Berat Kandilimiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak bu kutlu geceyi hayırlara vesile kılsın. İslam âlemi olarak zor ve sancılı günlerden geçtiğimiz bu süreçte, bu mübarek gecenin huzura, sükûnete ve kardeşliğe açılan bir kapı olmasını diliyorum. İnanıyorum ki bu gece, tüm İslam âlemi hem kendisi için af ve afiyet dilerken hem de insanlığın selameti için dualar edecektir. Rabbim edilen tüm duaları kabul buyursun.”

Başkan Yalçın, mesajının sonunda ise, “Başta Talaslı hemşehrilerim olmak üzere, tüm İslam âleminin Berat Kandili’ni tebrik ediyor; bu mübarek gecenin birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirmesini diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Talas'ta Karne Sevinci Tiyatroyla Taçlandı
Talas’ta Karne Sevinci Tiyatroyla Taçlandı
Kayseri'de 22 Milyon TL'yi Aşan Yatırım: Miniklere Süt, Ailelere Destek
Kayseri'de 22 Milyon TL'yi Aşan Yatırım: Miniklere Süt, Ailelere Destek
Kocasinan'da Çocuklar Sinemayla Buluştu
Kocasinan'da Çocuklar Sinemayla Buluştu
Kayserili Doktor Şahin, Adli Tıp'ta Kritik Göreve Atandı
Kayserili Doktor Şahin, Adli Tıp'ta Kritik Göreve Atandı
Şiddetli Rüzgarın Etkileri Temizlendi
Şiddetli Rüzgarın Etkileri Temizlendi
'Ekran başında dağılan dikkatler, ERVA Spor Okulu Akıl ve Zeka Oyunları Atölyemizde toplanıyor'
“Ekran başında dağılan dikkatler, ERVA Spor Okulu Akıl ve Zeka Oyunları Atölyemizde toplanıyor”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!