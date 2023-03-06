Başkan Yalçın'dan Berat Kandili mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Berat Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

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  • 06.03.2023 10:43
  • Güncelleme: 06.03.2023 11:43
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Başkan Yalçın'dan Berat Kandili mesajı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Berat Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında Berat Kandili’nin affa ve bağışlanmaya vesile kılındığına dikkat çeken Başkan Yalçın, “Kandilimiz mübarek olsun, Cenab-ı Hakk, hayırlara vesile kılsın. Ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz şu günlerin sona ermesi için huzur ve sükunete açılan bir kapı olsun. İnanıyorum ki bütün İslam alemi bu gece, bir yandan kendisi için af ve afiyet dilerken bir yandan da ülkemizin ve insanlığın selameti için dua edecek. Rabbim dualarımızı kabul buyursun.” ifadelerine yer verdi.

Başkan Yalçın, mesajını “Başta Talaslı hemşehrilerim olmak üzere bütün Müslümanların Berat Gecesi mübarek olsun” şeklinde tamamladı.

İHA

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