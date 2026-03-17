Başkan Yalçın'dan Çanakkale Zaferi Mesajı

Mesajında Çanakkale Zaferi’nin milletimizin tarihindeki eşsiz yerini vurgulayan Başkan Yalçın, şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmanın her Türk vatandaşının en önemli milli sorumluluğu olduğunu ifade etti. Başkan Yalçın mesajında, “Şehitlerimizin aziz hatıralarını ebediyete kadar yüreğimizde taşımak en başta gelen milli görevimizdir.” ifadelerine yer verdi.

Türk milletinin var olma mücadelesinin Çanakkale’de bir kahramanlık destanına dönüştüğünü belirten Başkan Yalçın, “Bu güzel vatan için yüzbinlerce şehidin verildiği eşine az rastlanır bir mücadele yaşanmıştır. Göğüs göğüse çarpışmaların yaşandığı o topraklarda bugün bile o günlerin hatıraları canlılığını korumaktadır. Ecdadımız, kendisinden çok daha güçlü bir orduyu Çanakkale Boğazı’nın serin sularına gömerek bizlere gururla anlatacağımız bir zafer ve huzurla yaşayacağımız bir vatan bırakmıştır.” ifadelerini kullandı.

“GÖREVİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPMALIYIZ”

Ecdadın emaneti olan vatana sahip çıkmanın herkes için en önemli görev olduğunu vurgulayan Başkan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Gerek milli mücadele döneminde gerekse daha sonraki yıllarda vatan savunmasında toprağa verdiğimiz tüm şehitlerimizle helalleşmek istiyorsak, her birimiz bulunduğumuz yerde görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeliyiz. Ancak bu şekilde onlara layık olabiliriz.”

Başkan Yalçın mesajını, “Bu vesileyle başta Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere, vatan uğruna canını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.” sözleriyle tamamladı.

Başkan Yalçın ayrıca Osmanlı Kültür Sokağı’nda açtıkları Çanakkale’den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesini ve aynı konseptte hazırladıkları Müze Otobüsü gezmeye davet etti.