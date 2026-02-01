  • Haberler
  • Gündem
  • Başkan Yalçın'dan 'Çiçek Yılı' için hazırlıklar

Başkan Yalçın'dan 'Çiçek Yılı' için hazırlıklar

Talas Belediyesi 2026 yılını 'Çiçek Yılı' ilan ederek çevre estetiği ve yaşam kalitesini önceleyen çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen ve dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan Bitki, Çiçek ve Peyzaj Fuarı'na katıldı. Başkan Yalçın, Talas'ta baharla birlikte görsel bir şölen oluşturacak en özel bitki ve peyzaj uygulamalarını yerinde inceleyerek, ilçe için en güzellerini seçtiklerini söyledi.

Başkan Yalçın'dan 'Çiçek Yılı' için hazırlıklar

Uluslararası ölçekte düzenlenen fuarda, çevre düzenlemesi, süs bitkileri, peyzaj mimarisi ve sürdürülebilir yeşil alan uygulamalarıyla ilgili son trendler yakından takip ediliyor. Talas Belediyesi de bu doğrultuda, ilçenin parkları, caddeleri, meydanları ve sosyal yaşam alanlarını daha estetik, daha renkli ve daha yaşanabilir hale getirmek amacıyla kapsamlı bir hazırlık yürütüyor. Başkan Mustafa Yalçın, fuar ziyaretiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, Talas’ta çevreyi sadece bir düzenleme alanı olarak değil, yaşam kalitesinin temel unsurlarından biri olarak ele aldıklarını vurguladı. Başkan Yalçın; "2026 Talas için ‘Çiçek Yılı’ olacak dedik ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza hız verdik. Baharla birlikte adeta çiçek açacak olan Talas için en güzellerini, en dayanıklısını ve iklimimize en uygun türleri seçiyoruz. Amacımız, Talas’ı her mevsim ayrı bir güzelliğe büründürmek" dedi. Yeşil alan yatırımlarını sadece görsellik açısından değil, çevresel sürdürülebilirlik ve insan sağlığı boyutuyla da ele aldıklarını ifade eden Başkan Yalçın; Talas’ın doğayla uyumlu şehircilik anlayışını kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti. Fuarda edinilen bilgi ve temasların, Talas’taki peyzaj projelerine önemli katkı sağlayacağını dile getiren Başkan Yalçın, "Çevreye yapılan her yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. Talas’ta çocuklarımızın, gençlerimizin ve ailelerimizin nefes alabileceği, huzur bulabileceği alanları çoğaltmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Talas Belediyesi, 2026 Çiçek Yılı kapsamında ilçe genelinde mevsimlik çiçeklendirmeden tematik park düzenlemelerine, cadde ve refüj peyzajlarından yeni yeşil alan projelerine kadar birçok çalışmayı hayata geçirmeyi hedefliyor. Bu çalışmalarla birlikte Talas’ın, baharla beraber renklerin, doğanın ve estetiğin ön plana çıktığı örnek bir ilçe kimliği kazanması amaçlanıyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Büyükşehir 7 bilimsel makaleye konu oldu
Kayseri Büyükşehir 7 bilimsel makaleye konu oldu
Başkan Şahin: 'İşçinin promosyonunu Kayserispor'a mı bağışlıyorsunuz?'
Başkan Şahin: "İşçinin promosyonunu Kayserispor’a mı bağışlıyorsunuz?"
ERVA Kar Fırtınaları sporcuları antrenmanlarını sürdürüyor
ERVA Kar Fırtınaları sporcuları antrenmanlarını sürdürüyor
Kayserispor bugün Galatasaray'a konuk olacak
Kayserispor bugün Galatasaray’a konuk olacak
Tarihçi Mustafa Cingil: 'Anadolu'nun İlk Medresesi Kayseri'de'
Tarihçi Mustafa Cingil: 'Anadolu'nun İlk Medresesi Kayseri'de'
Halkın Valisi Gökmen Çiçek'ten Örnek Davranış: Programı sandalyede takip etti
Halkın Valisi Gökmen Çiçek'ten Örnek Davranış: Programı sandalyede takip etti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!