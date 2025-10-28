Başkan Yalçın’dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Başkan Yalçın mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyet, Türk milletinin azim ve kararlılığının, bağımsızlık sevdasının en güçlü nişanesidir. 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ anlayışıyla kurulan Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda milletimizin yeniden dirilişinin adıdır. O gün nasıl ki yokluklar içinde var olma mücadelesi verdiysek, bugün de aynı ruhla Cumhuriyetimizi korumak ve yüceltmek hepimizin görevidir.”

YALNIZCA GEÇMİŞTE KAZANILAN BİR ZAFER DEĞİL GELECEĞE TAŞINACAK EMANET

Cumhuriyet’in sadece geçmişte kazanılmış bir zafer değil, geleceğe taşınması gereken bir emanet olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhuriyetimizin 102. yılı, bize emaneti devralan bir nesil olarak sorumluluklarımızı bir kez daha hatırlatmaktadır. Bizler, ecdadımızın emaneti olan bu kutlu mirası çağın gereklerine uygun şekilde güçlendirmeye, geliştirmeye ve gelecek kuşaklara taşımaya kararlıyız. Milletimizin bu bilinçle el ele, gönül gönüle olduğu sürece Cumhuriyetimiz sonsuza dek yaşayacaktır.”

Başkan Yalçın mesajını, “Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.” sözleriyle tamamladı.