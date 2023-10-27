Başkan Yalçın'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın cumhuriyetin ilanının 100. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yalçın mesajında Türk Milletinin Kurtuluş Savaşı'nda verdiği kutsal mücadeleyi cumhuriyet ile taçlandırmasının bir asrı doldurduğunu kaydederek bu coşkuyu Talas'ta özel programlarla kutladıklarını ifade etti.

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  • 27.10.2023 16:47
  • Güncelleme: 27.10.2023 16:47
Başkan Yalçın'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; cumhuriyetin ilanının 100. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yalçın mesajında; Türk Milletinin Kurtuluş Savaşı’nda verdiği kutsal mücadeleyi cumhuriyet ile taçlandırmasının bir asrı doldurduğunu kaydederek bu coşkuyu Talas’ta özel programlarla kutladıklarını ifade etti.

Başkan Yalçın, mesajında Türk Milleti’nin zaferlerle dolu şanlı bir tarihe sahip olduğuna dikkat çekerek; "Egemenliğin millete ait olduğunun göstergesi olan cumhuriyet, zorlu ve çetin geçen milli mücadelenin ardından elde edilmiştir. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasıyla milletimiz bağımsızlığına kavuşmuş, karakterine en uygun idare şekli olan cumhuriyete 29 Ekim 1923 tarihinde geçilmiştir. Bu yıl 100. Yılın coşkusunu yaşıyoruz. Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve aziz şehitlerimize şükranlarımızı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Festival Talas’ta dev Türk bayrağı

Başkan Yalçın, mesajının son bölümünde Festival Talas 100. yıl etkinliklerine dikkat çekerek, üç gün boyunca ilçede Türk Bayrağı dağıtıldığını ve bütün cadde ve kavşakların Türk Bayrakları ile donatıldığını hatırlattı. Başkan Yalçın, pazar günü saat 20.00’de Yamaç Paraşütü İniş Alanında gerçekleştirilecek dünyanın en büyük Türk Bayrağı açma programına bütün Kayserilileri davet etti.

İHA

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