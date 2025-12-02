Başkan Yalçın'dan Engelliler Günü Mesajı

“SORUNLARIN KONUŞULDUĞU DEĞİL, ÇÖZÜLDÜĞÜ BİR GÜN OLSUN”

Başkan Yalçın mesajında, toplumun tüm bireylerine önemli sorumluluklar düştüğünü hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, engelli kardeşlerimizin sorunlarının çözüm odaklı şekilde dile getirildiği ve bu hususta somut gelişmelerin yaşandığı bir gün olmasını temenni ediyorum.”

“ŞEHRİ ONLARA GÖRE DİZAYN EDİYOR, HER ADIMIMIZDA ONLARI DÜŞÜNÜYORUZ”

Başkan Yalçın, Talas Belediyesinin engelli bireyler için yaptığı çalışmalara da özel bir parantez açtı:

“Engelli kardeşlerimizi günlük hayatın içine çekecek proje ve hizmetler geliştiriyor, şehrimizi onların ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz. 7/24 Kütüphanemizde hem fiziki engelli hem de görme engelli kardeşlerimiz için özel düzenlemeler yaptık. Belediyemizin atölyesinde kurduğumuz bakım onarım birimiyle engelli araçlarının tamirlerini ücretsiz gerçekleştiriyor, hatta evlerine kadar teslim ediyoruz. Engelliler için Engelsiz Parklar yapıyoruz. Çeşitli organizasyonlarla akülü araç temin ediyoruz. Yani biz onların hayatını kolaylaştırmak için her gün yeni bir adım atıyoruz.”

“HER ÇOCUK İÇİN UMUT BAHÇESİ, HER AİLE İÇİN BİR NEFES: YUNUS BÜYÜKKUŞOĞLU OKULU”

Başkan Yalçın, 3 Aralık’ta açılışı yapılacak olan ve hayırsever Yunus Büyükkuşoğlu tarafından yaptırılan Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun Talas için özel bir anlam taşıdığını ifade ederek şunları söyledi:

“Bu okul, özel çocuklarımız için bir umut bahçesi, ailelerimiz için ise bir nefes olacak şekilde tasarlandı. Eğitimi, sevgiyi ve desteği aynı çatı altında buluşturan bu eserin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen hayırseverimize şükranlarımı sunuyorum. Bugünün, sorumluluk, duyarlılık, bilinç ve farkındalık düzeyimizi yeniden gözden geçirmeye vesile olmasını diliyorum.”

5 YILDA 1.851 ARAÇ TAMİR EDİLDİ

Talas Belediyesi Engelli Araçları Bakım Onarım Atölyesi’nin, açıldığı günden bu yana binlerce kişiye umut olduğunu hatırlatan Başkan Yalçın, “29 Ocak 2020’den bu yana tam 1.851 engelli aracı atölyemizde bakım ve onarımdan geçti. Bu hizmet, bizim için sadece bir teknik çalışma değil; gönülden yapılan bir destek, bir dayanışma örneğidir.” dedi.