Başkan Yalçın'dan Engelliler Günü mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, engellilerin birçok alanda önemli başarılar kazandıklarını belirterek onlara daha güzel imkanlar sunmak zorunda olduklarını kaydetti.

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  • 03.12.2023 11:13
  • Güncelleme: 03.12.2023 18:14
Başkan Yalçın'dan Engelliler Günü mesajı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, engellilerin birçok alanda önemli başarılar kazandıklarını belirterek onlara daha güzel imkanlar sunmak zorunda olduklarını kaydetti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Başkan Yalçın, engellilerin toplum içerisindeki yerlerinin istenilen seviyeye ulaşması için topluma önemli görevler düştüğünü ifade ederek; “3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, engelli kardeşlerimizin sorunlarının çözüm odaklı dile getirildiği ve bu hususta olumlu gelişmelerin yaşandığı bir gün olmasın ümit ediyorum” değerlendirmesinde bulundu. Başkan Yalçın mesajında; “Engelli kardeşlerimizi günlük hayatın içine çekecek proje ve hizmetler geliştirip şehri onlara göre dizayn ediyoruz. Hizmete sunduğumuz 7/24 Kütüphanemizde hem fiziki engelli hem de görme engelli kardeşlerimize uygun ortamlar oluşturduk. Belediyemiz atölyesinde kurduğumuz engelli araçlar bakım onarım birimimizde, şehrimizdeki engelli kardeşlerimizin araçlarını onarıp evlerine teslim ediyoruz. Yani her adımımızda onları düşünüyor ve ona göre imkanlar oluşturuyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününün sorumluluk, duyarlılık, bilinç ve farkındalık düzeylerinin yeniden değerlendirilmesine vesile olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, Talas Belediyesi Engelli Araçları Bakım Onarım Atölyesinde açıldığı tarih olan 29 Ocak 2020’den bu yana toplam 970 adet engelli aracının bakım onarım ve tamirinin yapıldığını da sözlerine ekledi.

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İHA

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