Başkan Yalçın'dan kadın personele 'Anneler Günü' hediyesi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediye bünyesinde çalışan kadın personelin anneler gününü kutladı.

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  • 14.05.2023 12:27
  • Güncelleme: 14.05.2023 13:04
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Başkan Yalçın'dan kadın personele 'Anneler Günü' hediyesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediye bünyesinde çalışan kadın personelin anneler gününü kutladı.

Talas Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen organizasyonda konuşan Başkan Yalçın, annelere ve anne adaylarına seslenerek, “Çocukların eğitimlerine dair katkı yapmak için bizi zorlayın, eğer ihtiyaç varsa talep edin biz destek vermeye hazırız” dedi. Annelerin bir toplumun en önemli unsuru olduğuna değinen Başkan Yalçın, “Cennet gibi bir yurdumuz var çok şükür, Allah birliğimizi bozmasın. Allah devlete zeval vermesin. Hepimiz çok çalışarak, evlatlarımızı iyi yetiştirerek toplumumuza örnek olacağız. Kurumum nezdinde ben sizden razıyım Allah da sizden razı olsun. Güzel çalışmalarımızda hepimizin imzası var. Yaptığımız eserlerin hepsi sizin sayenizde” şeklinde konuştu.

"Annelik bambaşka bir duygu"

Düşüncelerini dile getiren Talas Belediyesi kadın çalışanları da annelik duygusu hakkındaki görüşlerini ifade etti. Anneliğin çok kutsal olduğunu ve bu kutsallığın anne olduktan sonra daha net anlaşıldığını belirten anneler, çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek için gayret gösterdiklerini kaydederek Başkan Yalçın’a bu anlamlı etkinlikten ve anneler günü hediyesinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmasının ardından Başkan Yalçın, kadın personellere hediyelerini takdim etti.

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İHA

Kayseri Gündem
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